Михаил Мишустин заработал за прошлый год 18 миллионов рублей

Михаил Мишустин отчитался о доходах за прошлый год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кабмине опубликовали декларации премьера и членов правительства за 2019 год. Треть из высокопоставленных чиновников работали тогда в других местах, в том числе нынешний глава правительства Михаил Мишустин. В прошлом году, еще будучи главой Федеральной налоговой службы, он заработал 18 млн рублей (то есть 1,5 млн рублей в месяц).

Примечательно, что жена Мишустина – Владлена – заработала в три раза больше мужа (55 млн рублей). Но это не удивительно, если проследить доходы семьи премьера в последние 7 лет (см. графику). Доход супруги все эти годы был гораздо выше зарплаты чиновника.

В собственности у семьи премьера: земельный участок в 55 соток, загородный дом площадью 861,2 квадратных метра в Подмосковье, квартира в Москве площадью 141,6 квадратных метра и довольно бюджетный автомобиль Ford Kuga.

Напомним, капитал нынешний премьер сколотил в 90-х и в конце «нулевых». Сначала занимался компьютерным бизнесом. Был одним из создателей «Международного компьютерного клуба». Поставлял в Россию импортную технику, в том числе для госструктур. Точных данных о заработках Мишустина в это время нет. Но он точно был долларовым миллионером.

В 1998 году он стал чиновником, перейдя на должность сначала советника, а потом заместителя главы налоговой службы. А на заработанные и выведенные из бизнеса деньги купил загородный дом в коттеджном поселке на Николиной Горе. Потом как высокопоставленный чиновник получил от управления делами президента квартиру на Трехгорном Валу.

В 2008 году Мишустин снова уходит в бизнес – на этот раз инвестиционный. Руководил финансовой группой UFG, которая была одной из крупнейших в России и через пару лет была продана Дойче Банку.

После прихода в Федеральную налоговую службу в 2010 году, все бизнес-проекты Мишустин покинул. Как говорят финансисты, «вышел в кэш». Все деньги перешли в собственность жены Мишустина Владлены, которая вложила их в банковские депозиты. Многомиллионный декларируемый доход супруги – это проценты по вкладам.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как менялся доход Михаила Мишустина.

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