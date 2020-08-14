Президент России Владимир Путин за рулем ГАЗ-21 "Волга" 1956 г. выпуска. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В этом году публикация декларации о доходах президента России Владимира Путина, премьер-министра, сотрудников администрации главы государства и членов кабинета министров за 2019 год была из-за отложена из-за эпидемии коронавируса на четыре месяца. Как объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, указ о переносе глава государства подписал из-за того, что банки работали с перебоями и многие просто не успевали получить все необходимые документы. Поэтому вместо апреля декларации за 2019 год были опубликованы только в августе.

Впрочем, сенсаций не произошло - доход Путина, многие годы остающийся на одном и том же уровне, не изменился. В прошлом году президент России заработал 9 726 595 рублей, годом раньше он получил 8,648 миллиона рублей - это на целый миллион меньше.

Президент все так же владеет 77-метровой квартирой и гаражом, в пользовании у него квартира в 153,7 квадратного метра и гаражное место. Никуда не делись и две «Волги» ГАЗ-М21, и "Нива", как и любимец журналистов, пишущих о декларациях Путина, автоприцеп "Скиф" 1988 года выпуска.

КТО СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛ В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

Глава администрации президента Антон Вайно - 11 588 838

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медеведев - 11 051 195

Секретарь Совебеза Николай Патрушев - 34 408 618

Первый замглавы администрации Алексей Громов - 12 246 213

Первый замглавы администрации Сергей Кириенко - 33 130 371

Замглавы администрации Дмитрий Козак - 25 160 447

Помощник президента Максим Орешкин - 36 131 351

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - 14 632 639