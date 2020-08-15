«Это была величайшая трагедия в истории советского футбола»: В Москве прошел матч в память о команде «Пахтакор», погибшей в авиакатастрофе

В Москве прошел матч в память о команде «Пахтакор», погибшей в авиакатастрофе Фото: Александр РОГОЗА

На московском стадионе имени Виктора Маслова прошел традиционный товарищеский матч в память команды «Пахтакор», которая в июле 1979 года трагически погибла в авиакатастрофе. (См. «Справка «КП»).

На поле сошлись ветераны «Пахтакора» и ветераны узбекского футбола - бывшие футболисты, которые теперь проживают в России. Ожидалось, что на матч приедут самые известные «пахтакоровцы» последних лет СССР - игравшие в «Спартаке» 90-х Валерий Кечинов и Андрей Пятницкий. Но не сложилось. Зато в составе ветеранов «Пахтакора» неожиданно появился Денис Глушаков - действующий футболист и тоже теперь уже бывший спартаковец.

- Как вы оказались в команде?

- Мой дядя играл за «Пахтакор» после трагедии (Валерий Глушаков скончался в 2017 году, - Авт.). Я знаю несколько его друзей по команде. Меня позвали.

Вместе с ветеранами сыграл действующий футболист Денис Глушаков Фото: Александр РОГОЗА

РОКОВОЙ АВГУСТ

Конечно, перед матчем много говорили о команде. 13 августа 1979 года «Пахтакор» отправился самолетом из Ташкента в Минск на очередной матч чемпионата СССР. Летели обычным рейсом, на Ту-134. Но в небе на украинским городом Днепродзержинск самолет столкнулся с другой «тушкой», летевшей из Челябинска в Кишинев. (Следствие признает, что ошиблись два диспетчера - оба позже получили по 15 лет тюрьмы). Среди 178 погибших было 14 футболистов «Пахтакора», второй тренер, администратор и врач. (Главный тренер и еще несколько игроков вылетели предыдущим рейсом).

После трагедии Федерация футбола СССР позволила «Пахтакору» дозаявить любое количество игроков и обратилось к советским клубам с просьбой отправить в Ташкент добровольцев, желающих пополнить ряды команды. Также команда из Узбекистана получала на три сезона иммунитет от вылета из высшей лиги.

Среди тех, кто тогда приехал играть за «Пахтакор» был Анатолий Соловьев (в 1972-м он выигрывал вместе с «Торпедо») Кубок СССР.

- Та команда «Пахтакор», трагически погибшая, всегда отличалась от других клубов Советского Союза своим стилем, - рассказал Соловьев в интервью сайту kp.ru. - Они играли комбинационно. За это их любили болельщики по всей стране. Приятно было смотреть. Все ехали в Ташкент и знали: главное - продержаться первые двадцать минут, потому что если «Пахтакор» забьет, ты уже не отыграешься. Тот «Пахтакор» с бразильцами можно сравнить. Красиво играли! Потому команда и осталась навсегда в памяти болельщиков того поколения.

Анатолий Соловьев Фото: Александр РОГОЗА

РАЗОШЛИСЬ МИРОМ

Мемориальный матч ветеранов завершился результативной ничьей - 3:3. Один из голов забил Денис Глушаков. По его словам, это произошло случайно - мол, пытался дать пас, а я мяч залетел в угол.

Серебряный призер чемпионата Европы-88 Вагиз Хидиятуллин в «Пахтакоре» не играл, но на матч пришел - пообщаться с друзьями, почтить память игроков, с которыми когда-то встречался на поле.

- Гибель «Пахтакора» - это была величайшая трагедия в истории советского футбола. Погибла молодая, перспективная, играющая команда. Но, конечно, лично для меня тот «Пахтакор» прежде всего ассоциируется с Михаилом Аном. Очень сильный был игрок.

Про Ана вспоминают многие. На момент гибели ему было всего 26 лет. К тому времени футболист уже дважды входил в число 33 лучших игроков сезона, провел несколько матчей за сборную СССР.

- Чтобы вы понимали, Ан был для «Пахтакора» тем же, что Егор Титов на своем пике для «Спартака», - объясняет Хидиятуллин. - Через него шла вся игра… Но, конечно, в тот день много талантливых ребят погибло. Светлая им память. Поэтому мы каждый год и собираемся в Москве. Говорят ведь - человек жив, пока его помнят. А эта команда достойна, чтобы их помнили.