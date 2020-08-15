Что происходит в Белоруссии сегодня: Минск готовится увидеть, насколько сильны восставшие

Спецкор "КП" Владимир Ворсобин рассказывает про обстановку в белорусской столице. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Субботнее утро не предвещало Александру Лукашенко ничего хорошего. Как и вчерашний вечер пятницы.

Все переменилось.

В центре Минска, например, у административного здания стоят те самые, когда-то зловещие и страшные «люди в черном». Милиция. В масках. Вокруг демонстранты. Идут не замечая. «Сквозь». Две девушки подошли. Спросили что-то...

Омоновец снял маску и смущенно улыбнулся. Снял перчатки и показал руки. Видимо, спросили – «руки не в крови?».

Девушки рассмеялись. И пошли дальше.

Субботнее утро не предвещало Александру Лукашенко ничего хорошего. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- Извините, - сказал один из омоновцев мне, - что беспокою. Можно посмотреть ваш рюкзак. Для безопасности людей. Уж простите.

- Ах вы, черти, - думаю зло, вспоминая, какой ужас только позавчера эти «люди в черном» наводили на страну. Запугивая целые города, которые до сих пор будут боятся темных микроавтобусов и автозаков на улицах... А теперь, значит, вежливыми стали.

Расстегиваю. Но символически. Чуть.

- Идите, пожалуйста, - смущенно говорит милиционер. И даже через его маску видно – какая мука для него находится здесь...

Сегодняшнее утро было еще жарче. На подъездной двери изнутри кто-то написал стихотворное проклятие в адрес Лукашенко, а с наружи – приклеил листовку с призывом к забастовке.

В почтовом ящике уже торчала листовка, призывавшая на «Шествие рабочих коллективов на главной улицы города 15 августа»

Все переменилось. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Важно! – значилось в листовке, - В дневное время в городе безопасно. Но не допускайте провокаций, не перекрывайте движение автотранспорта, не создавайте давки. Пусть это будет праздник солидарности и свободы!»

В Минске полдень. Пока спокойно. Вечером, похоже, на улицы выйдут много людей. Очень много. Выходной день аккумулирует сегодня все силы оппозиции, и можно наконец увидеть – насколько она сильна.

Теперь все зависит от силовиков. Насколько они деморализованы успехом противников действующей власти. Устоят ли перед безумно сильным давлением на них общества.

Меж тем минчане стараются уехать из города. В деревни, на дачи. Чтоб пересидеть в безопасности опасное время.

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Когда после путешествия по белорусской провинции (Минск-Витебск-Полоцк-Глубокое-Минск), я снова вернулся в белорусскую столицу, мне казалось – все. Эти бесконечные крики «Живе Беларусь!», которые преследовали меня даже в маленьких селах (вечером у дорог чуть ли не всех населенных пунктов стояли веселые люди в белом), должны закончится. (подробности)