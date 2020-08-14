Митингующие у дома правительства в Минске девушки устроили «обнимашки» со спецназом

Девушки целуют солдата из оцепления на Площади Независимости в Минске, после того как прозвучал приказ опустить щиты и атмосфера разрядилась. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Страшный сон Александра Лукашенко стал явью. В пятницу на улицы Минска вышли те, кого действующий президент считал своей надеждой, опорой и электоратом. Многотысячное шествие по проезжей части проспекта Независимости возглавили рабочие Минского тракторного завода.

А с ними шли заводчане с МАЗа, моторного завода, преподаватели, строители. Жестокие разгоны протестов на минувшей недели заставили выступить против насилия даже тех, кто традиционно был лоялен власти.

В пятницу на главные проспекты Минска вышли рабочие крупнейших заводов. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Тысячи людей собрались на Площади Независимости в Минске. Фото: Александр КОЦ

«Уходи!» - крики работяг на подходах к зданию правительства звучали, как приговор. Ведь это тот самый Минский тракторный завод, что был особо обласкан Александром Григорьевичем, его любимчик. Заполнив собой всю площадь перед зданием Совмина, протестующие хором потребовали президента к разговору: «Саша, выходи!». Но вместо него из здания выбежала цепь спецназа человек в 10 и встала в боевую стойку.

Народ застыл в нерешительности. «Не отходим!» - закричал кто-то. Командир спецназа, переговорив с кем-то по рации, дал команду: «Опустить щиты!». Народ взорвался ликованием. Красивые девчонки бросились по ступенькам к экипированным по полной программе бойцам, стиснув их в объятиях.

Если бы на лицах не было балаклав, их щеки пылали бы поцелуями. Но протестующие решили дальше не провоцировать опустивших щиты спецназовцев и отошли от здания на площадь, скандируя: «Свободу!».

Солдаты опустили щиты. Фото: Александр КОЦ

В какой-то момент атмосфера у правительственных зданий на Площади Независимости накалилась. Фото: Александр КОЦ

Девушки бросились обнимать солдат оцепления после приказа опустить щиты. Фото: Павел МАРТИНЧИК