Страхи на конвейере: хроника украинских перемог нового Смутного времени

Суббота – время традиционного подведения очередных украинских перемог. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суббота – время традиционного подведения очередных украинских перемог. Ведь происходящее в Незалежной стремительным домкратом утверждает демократические ценности буквально в каждой странице ежедневной жизни свидомых патриотов. Что находит свое отражение в новостях оттуда. Главное при этом, чтобы не пропустить и заценить, как, например, утверждает известная в этой странице детская писательница и одновременно радикальная ультранационалистка Ницой, встать в «правильную позу».

ПОЗУ ПОМЕНЯЙТЕ

Не подумайте ничего плохого, речь совсем не о сексе, даже не о гетеросексуальном, что в нормальном цивилизованном обществе скоро, похоже, станет табуированной темой. Поза должна быть патриотической, а вставать в нее обязаны артисты и прочие исполнители.

- Это красивая бижутерия или дорогие украшения, красивые платья. И это все на русском языке, - возмутилась Лариса Ницой в эфире «4 канала» показу сериалов на русском языке на украинском ТВ, поскольку, по ее мнению, они развращают украинскую молодежь. - И все дети в Украине понимают — хочешь в высший свет, надо на русском языке разговаривать.

А дети, похоже, совсем не дураки. И прекрасно видят, что в дорогих магазинах, автосалонах и т.д., а не только актеры в сериалах общение с клиентом проходит не на государственной мове, а на русском. Но вот госпожу Ницой, которая уже достаточно прославилась тем, что выступала против изучения Пушкина, Лермонтова, Достоевского и других русских классиков мировой литературы, называла говорящих на русском языке соотечественников «быдлом» и т.д., такая картина явно не устраивает.

- Актеры, вы что, не смогли стать все вместе в позу? Ну, вы не можете перед продюсерами стать, руки в боки, и сказать: "Мы не будем дальше популяризировать русский язык!», - возмутилась Ницой. А вот и не могут, неуважаемая Лариса. Как им режиссер скажет, так они и будут все произносить. А режиссеру диктуют все условия продюсеры, которые точно знают, что русскоязычный продукт окупится гораздо лучше, чем украиномовный. Так что даже эту фразу про бижутерию, как она будет на мове? «Це красива біжутерія або дорогі прикраси, красиві сукі», - (пардон, не сукі, а сукні) актерам и дальше придется произносить по-русски. Чем они, мягко говоря, не очень сильно огорчены.

Национализм вбивается в головы украинцев смолоду. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СНАЧАЛА ПЕРЕВОРОТ, ПОТОМ - ДИСКОТЕКА

На Украине главное для сохранения своего реноме – время от времени всех вокруг чем-нибудь пугать. Вот Порошенко с Турчиновым и прочей гоп-компанией периодически раньше пугали всех грядущим наступлением России. То по всем фронтам, то десантом с подводной лодки напротив Верховной рады, то бронетанковыми бурятскими дивизиями, вторгающимися в беззащитную Незалежную с частотой фрикций.

Россией пугать устали, тем более, что за 6 с лишним лет она ни разу так и не вторглась, и даже ни разу ничего не ввела, не то что дивизию там или корпус. Теперь украинцев начали пугать уже не кем-нибудь, а Петром Порошенко и его командой. Депутат Верховной рады Украины от «оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива выступил в эфире телеканала NewsOne с предупреждением о том, что Порошенко готовит государственный переворот.

- Порошенко постарается захватить несколько административных зданий, возможно, даже Офис президента, и потребовать проведения досрочных выборов и президента, и парламента, - поделился Кива своей сверхсекретной информацией и даже озвучил назначенную дату переворота – 24 августа, когда Украина будет праздновать День независимости.

Правда, источники своей информации Кива раскрывать не стал, зато подчеркнул, что, по его данным, Порошенко выделил несколько миллионов долларов нацикам из «Национального корпуса», а в перевороте будет участвовать бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош. Причастен к подготовке государственной измены якобы и ставший главой штаба партии Порошенко «Европейская солидарность» (ПЕС) экс-глава СНБО Украины Александр «кровавый пастор» Турчинов.

Депутат Рады утверждает, что Порошенко готовит государственный переворот. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если бы не одно обстоятельство, то Киве можно было, наверное, и поверить. Нет, что Ярош вместе с укронациками пойдут свергать Зеленского, как-то не сомневаешься. Как и в том, что Турчинов с легкостью найдет себе место в этих рядах. Но вот что Порошенко выделит несколько своих кровных миллионов долларов на «общее дело», вот с этого момента сразу понимаешь, что Кива все-таки нафантазировал. Примерно как на девицу, чье фото он разглядывал в телефоне, когда за этим занятием его в зале заседаний украинского парламента зафиксировали журналисты. Впрочем, до 24-го ждать недолго. А если ничего не случится, то Кива всегда сможет сказать, что переворот не состоялся, потому что он раскрыл планы заговорщиков.

В конце концов, невторжение России именно по такой логике и объясняют на Украине. И ничего, до сих пор прокатывало. Благо, производство страхов поставлено у наших соседей на такой же поток, как и телесериалов.