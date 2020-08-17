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Русскому географическому обществу - 175 лет

С момента его основания было организовано несколько тысяч экспедиций в самые разные точки страны
Евгений СазоновЕвгений СазоновЕвгенийСазонов
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Тихий вечер на реке Витим, притоке Лены. Подводим итоги дня, уточняем планы на завтра. Звучат любимые походные песни, пахнет ухой.

Тихий вечер на реке Витим, притоке Лены. Подводим итоги дня, уточняем планы на завтра. Звучат любимые походные песни, пахнет ухой.

Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Организация удивительная, немало сделавшая для изучения не только географии, но и истории, природы нашей страны, для укрепления России.

К Большому Курейскому водопаду на плато Путорана в июне 2016 года мы шли ради того, чтобы произвести замеры, подтверждающие: это крупнейший в России водопад по мощности потока водосброса. Задание РГО выполнено.

К Большому Курейскому водопаду на плато Путорана в июне 2016 года мы шли ради того, чтобы произвести замеры, подтверждающие: это крупнейший в России водопад по мощности потока водосброса. Задание РГО выполнено.

Фото: Евгений САЗОНОВ

В 2014 году экспедиция «КП» стартовала по морю из Петропавловска-Камчатского и взяла курс на Сахалин. С собой мы везли мемориальную доску, которую установили на одном из тогда еще безымянных островов Курильской гряды.

В 2014 году экспедиция «КП» стартовала по морю из Петропавловска-Камчатского и взяла курс на Сахалин. С собой мы везли мемориальную доску, которую установили на одном из тогда еще безымянных островов Курильской гряды.

Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Видели, как целуются влюбленные песцы? Нам вот повезло. На Курилах.

Видели, как целуются влюбленные песцы? Нам вот повезло. На Курилах.

Фото: Леонид ЗАХАРОВ

С момента основания общества было организовано несколько тысяч экспедиций в самые разные точки страны. И так приятно осознавать, что к десяткам из них имеет отношение и «Комсомольская правда». Благодаря поддержке РГО и его Президента Сергея Кужугетовича ШОЙГУ журналисты «КП» исследовали многие труднодоступные, но такие прекрасные уголки нашей страны. В итоге - сотни статей, десятки книг, лонгридов, документальных фильмов. А сколько их еще впереди - и все ради того, чтобы показать, в какой удивительной, красивой, богатой природой и людьми стране мы живем.

А буквально через два дня стартует очередная экспедиция «Комсомольской правды». Куда - пока не скажем (примета такая). Но точно знаем: будет интересно. Как всегда.

А буквально через два дня стартует очередная экспедиция «Комсомольской правды». Куда - пока не скажем (примета такая). Но точно знаем: будет интересно. Как всегда.

Фото: Леонид ЗАХАРОВ

А иногда приходилось становиться актерами. Вот так члены нашей группы выглядели на съемках фильма «Иван Москвитин. Путь к океану». В нем - о том, как в 1639 году томский казак Иван Москвитин со своим отрядом первым из европейцев вышел к Тихому океану.

А иногда приходилось становиться актерами. Вот так члены нашей группы выглядели на съемках фильма «Иван Москвитин. Путь к океану». В нем - о том, как в 1639 году томский казак Иван Москвитин со своим отрядом первым из европейцев вышел к Тихому океану.

Фото: Леонид ЗАХАРОВ

«Шантарские острова. Географическая энциклопедия» - так называлась книга, выпущенная по итогам нашей экспедиции. А еще мы сняли фильм «Шантары: острова сокровищ и тайн». Дикие, труднодоступные места небывалой красоты, косатки, киты, медведи.

«Шантарские острова. Географическая энциклопедия» - так называлась книга, выпущенная по итогам нашей экспедиции. А еще мы сняли фильм «Шантары: острова сокровищ и тайн». Дикие, труднодоступные места небывалой красоты, косатки, киты, медведи.

Фото: Леонид ЗАХАРОВ

КСТАТИ

18 августа 2020 года - в день рождения Русского географического общества - впервые официально, на государственном уровне, отмечается новый праздник - День географа.

Поздравляем всех причастных!

Живой уголококно в природу

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