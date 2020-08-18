Шесть признаков, что у вашего ребенка хороший учитель

Умение общаться – и доносить свою мысль, и слушать собеседника, и выстраивать в диалоге определенные отношения – это одно из важнейших профессиональных умений учителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проведенный недавно среди учителей социологический опрос показал, что хороший преподаватель – это тот, кто, прежде всего, хорошо знает свой предмет. Он любит и уважает детей, а также любит свою профессию. Важен педагогический талант (это качество выделили 10% опрошенных), а также психологическая гибкость (9%). Кроме этого, сами учителя назвали такие незаменимые качества для педагога, как доброжелательность и чувство юмора (8% респондентов).

Однако с точки зрения родителя все эти качества нового учителя далеко не всегда очевидны. Как понять, что у преподавателя есть талант или проявляет ли он психологическую гибкость при общении с учениками? «КП» поговорила об этом с психологом, преподавателем МГППУ и профессором кафедры Научных основ экстремальной психологии Мариной Розеновой.

1. Доступность для общения

Умение общаться – и доносить свою мысль, и слушать собеседника, и выстраивать в диалоге определенные отношения – это одно из важнейших профессиональных умений учителя. Доступность, открытость для общения особенно важна для преподавателей в школе. Это значит, что дети не бояться задавать своему учителю вопросы, а он при этом остается для них лидером и авторитетом. Если же учитель обозначает себя как стоящего на кафедре, явно более важного, чем ученики, человека, если дети лишний раз боятся у него что-то спросить, то это признак профнепригодности.

Как это может проявляться на практике:

Например, во время урока ученик с места делает какой-то комментарий. Да, его никто об этом не просил и слова ему никто не давал. Вариантов реагирования, безусловно, может быть множество, но, как правило, учитель, доступный для общения, не будет делать вид, что ученика просто не существует, а прокомментирует тему, которую ученик затронул, покажет вариант развития его идеи, или даст контраргумент. Такой способ поведения дает ученикам ощущение, что «меня видят», «я ценен», что «можно быть активным», и из этого может родиться обмен мнениями и идеям.

2. Способность поддержать

Часто дети робеют отвечать перед всем классом, даже когда знают материал на отлично. Такое бывает даже среди старших школьников, а уж в рядах первоклашек встречается повсеместно. Важное умение учителя – дать ребенку быструю психологическую поддержку. Иногда бывает достаточно ободряющего взгляда, в другом случае можно воодушевить ученика словами, сказать, к примеру, «Начинай, я помогу, если что».

Как это может проявляться на практике:

Часто бывает так, что ребенок смущается, ему трудно даются выступления перед одноклассниками. Хороший учитель, во-первых, сразу это заметит и поймет. А во-вторых, сориентируется и приободрит. Может, напомнит стесняющемуся ученику пример из собственных школьных будней. Это позволит быстро придать ребенку уверенность в себе. А если смущение слишком сильно, будет использовать другие формы контроля знаний – индивидуальный опрос, письменный опрос – пока ученик не освоится в классе.

3. Умение критиковать и оценивать

Обратная связь необходима в любом процессе обучения и умение давать критику в форме обратной связи – ключевой навык преподавателя. Если педагог отпускает фразы «опять неправильно», «всё не так», «глупость полнейшая» - это полностью убивает у ученика желание учиться и как-то проявлять инициативу. Хороший учитель, критикуя, показывает путь решения, рассказывает, как можно сделать по-другому, ободряет, уточняет, комментирует. То есть учитель дает обоснование тому, почему выбранное учеником решение неудачное, и высказывает свое экспертное мнение по поводу того, какое другое решение можно попробовать.

Обратная связь необходима в любом процессе обучения и умение давать критику в форме обратной связи – ключевой навык преподавателя Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как это может проявляться на практике:

Когда преподаватель комментирует ответ ученика, он характеризует его решение, действие, а не личность ребенка. Например, говорит так: «Ты сейчас допустил ошибку в этом упражнении. А ведь такое уже было и в прошлый раз, в таком же примере». Комментарии «Вечно ты ошибаешься!» «Какой же ты глупый!» недопустимы.

Во-вторых, учитель показывает путь, которым можно исправить ситуацию. Например, говорит: «Перед тем, как писать следующее предложение, еще раз прочитай правило, и в соответствии с ним сделай упражнение. Тогда все получится!».

4. Способность объяснять один материал разными способами

Дети воспринимают учебный материал по-разному. Кто-то больше ориентируется на слух, другой – на зрение, третий и вовсе любит потрогать все руками, кинестетик. К тому же у детей разный опыт понимания и восприятия педагога, поэтому компетентный учитель – это тот, который способен объяснять один и тот же материал разными способами.

- Как-то ко мне приходила учительница и сетовала, что она 20 раз объясняла своим ученикам одну и ту же тему, а они опять написали проверочную работу неудовлетворительно, кто-то еле-еле на тройку вытянул. Я ответила ей, что верю, она прикладывала усилия и действительно объясняла 20 раз одно и то же. Но проблема была в том, что она объясняла одинаково, повторяя все по заученному. А надо так: не получается на цифрах, перейди на буквы, не дается словами, приведи образные примеры. И пробуй дальше, проявляй как учитель креативность, свое творческое начало, - говорит психолог Марина Розенова.

Как это может проявляться на практике:

Например, некоторым ученикам трудно усвоить абстрактные понятия, числа, понять, что такое электрический ток или химическая реакция. В таком случае приходят на помощь образы или понятия из других учебных дисциплин, тех, которые дети уже изучили. То есть применяются так называемые «межпредметные учебные связи». Можно приводить аналогии и из других областей знания. К примеру, объясняя химические закономерности, можно использовать образы из обычной жизни ребенка, скажем, то, как мама готовит еду на кухне. Важно использовать тот контекст, те знания, которыми ребенок уже обладает, а еще лучше, выбирать из того, что ученикам интересно и понятно. Но для этого учитель должен быть эрудированным в разных научных областях и заинтересованным в своих учениках, знать условия их жизни и интересы.

5. Эмоциональная устойчивость и терпимость

Важная характеристика учителя – эмоциональная стабильность, что позволяет минимизировать срывы. Для педагога важно быстро замечать в себе психическое напряжение и им управлять, а не давать чувствам волю. Хороший самоконтроль, способность к саморегуляции, умение не поддаваться симпатиям и антипатиям, оставаться в нейтральной профессиональной позиции в конфликтных и спорных ситуациях, – это золотые качества учителя. Толерантность, терпимость обязательная для педагога, ведь дети в классе разные, со своими особенными темпераментами, различных национальностей и культур.

Как это проявляется на практике:

Бывает так, что дети хотят вывести преподавателя из себя, позлить. Например, начинают громко «мычать» на уроке, так сказать «достают» педагога. Реагировать на такое поведение обязательно надо, игнорирование ни к чему хорошему не приведет, события станут развиваться по принципу «дальше – больше». Только важно не реагировать так, как ожидают ученики – учитель выйдет из себя, разозлится, обидится, откажется продолжать урок. Педагог должен в этот момент хорошо помнить, что взрослый в классе – он, и ему нужно руководить. Хотя бы и мычащим коллективом. Вот здесь и нужно проявить свое педагогическое мастерство и креативность. Например, можно подходить к разным ученикам, прислушиваться, кто как мычит, и давать такой комментарий: «А у Леши интереснее мычание, музыкальнее». Учитель таким образом придает действию учеников новый смысл, а значит первоначальная цель «разозлить» теряет свою актуальность и «мычание» можно завершить совместным «хором» и быстро перейти в деловой режим урока.

6. Ориентированность на сотрудничество

Профессия учителя дает большой соблазн – упиваться властью, силой своего статуса. Поэтому показатель профессионализма педагога – ориентация на равноправное сотрудничество, в котором учитель – это консультант, а принцип взаимодействия такой: «Ты учишься, а я тебе помогаю».

- В современном мире недаром побеждают системы образования Финляндии и Сингапура, - поясняет психолог Марина Розенова. – В этих странах педагоги практикуют консультативные стратегии, идею сотрудничества, а не доминирования преподавателя над своими учениками, и это дает потрясающие результаты, раскрывает уникальные способности учеников.

Как это проявляется на практике:

Ученики с помощью консультаций учителя готовят проекты и защищают их перед сверстниками. Отдельные, наиболее сложные аспекты темы, преподаватель может представить сам, он поможет с демонстрацией презентации, но всю основную работу выполняют ученики.

Таким образом, учитель и ученики работают, как единая команда исследователей. А ученики получают главный навык – умение самостоятельно осваивать новые знания и применять их на практике.

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