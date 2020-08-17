Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

Футбольный агент Валерий Исаев: «Все знали, что команды в Беларуси больны ковидом и заражают друг друга, но их заставляли играть. Это политика»

Во время пандемии единственной страной мира, где не прервали футбольный чемпионат, была Беларусь
Александр РогозаАлександр РогозаАлександрРогоза
КомментироватьОставить комментарий
Тогда все радовались, что футбол продолжается. А потом выяснилось, что многие футболисты болеют, но федерация заставляла команды играть

Тогда все радовались, что футбол продолжается. А потом выяснилось, что многие футболисты болеют, но федерация заставляла команды играть

Фото: ТАСС

Несколько дней назад, после начала народных протестов в Беларуси, чемпионат страны по футболу был экстренно прерван. По официальной версии, - «из-за форс-мажорных обстоятельств». Каких? Позже выплыла версия - мол, это для профилактики коронавируса. Звучит странно, потому что во время пандемии, когда ковид свирепствовал в Европе, Америке, Африке и Азии, единственной страной мира, которая не приостановила футбол и прочие массовые мероприятия, была как раз-таки Беларусь.

Предварительно говорилось, что матчи отменены до 17 августа. Но, судя по всему, запрет продлят и дальше.

- Никто не понимает, что будет дальше, - прокомментировал ситуацию в интервью kp.ru белорусский футбольный агент Валерий Исаев (в частности, он представляет интересы 20-летнего Ильи Шкурина из ЦСКА). - Все говорят, что футбол вне политики. Но кто об этом говорит? Футболисты, у которых все хорошо.

По словам Исаева, большинство спортсменов предпочитают не комментировать ситуацию в стране - так же, как раньше не комментировали то, что в Беларуси во время эпидемии коронавируса (которую официально не признавали) продолжались спортивные соревнования.

- Мы тогда все радовались, что футбол продолжается. А потом выяснилось, что многие футболисты болеют, но федерация заставляла команды играть. И были случаи, когда на матч приезжали зараженные коронавирусом футболисты, и федерация об этом знала. Они играли с другой командой и эта команда заражалась. И официальная пресса говорила, что у нас нет никаких проблем. Это к разговору о том, что футбол вне политики. Безусловно, то, что наш чемпионат единственный в мире играл в футбол - это политика. Нужно было останавливать чемпионат. Хотя бы на две-три недели. Вот мы сейчас остановили чемпионат и вдруг никто не задает никаких вопросов. А до этого говорили, что остановкой мы сорвем подготовку сборной.

Валерий Исаев считает, что в итоге переболевшие коронавирусом команды до сих пор не могут прийти в форму. В качестве примера он приводит брестское «Динамо». Осенью клуб стал чемпионом страны, а сейчас занимает 9 место из 16 команд и рискует не попасть даже в «еврокубки».

- Они даже сегодня не могут выйти процентов на 70 своих физических кондиций. У них сегодня есть футболисты, у которых поражены 20% легких. Они на тренировках не могут их раскачать и войти в нормальный тренировочный процесс.

- По одной из версий, футбол приостановили из-за болельщиков - чтобы с трибун не кричали какие-либо политические лозунги.

- С трибун «Живе Беларусь» болельщики кричали и до выборов. Ну, кричали и кричали. Размахивали бело-красно-белым флагом? Но официально эти символы никогда не были запрещены. И только когда кто-то (сверху, - Авт.) скажет, начинают ломать за эти символы.

Одной из самых громких спортивно-политических новостей на фоне протестов в Беларуси стало выступление 20-летнего игрока Ильи Шкурина. Накануне был опубликован расширенный список игроков сборной страны на будущие матчи - в документе оказался и Шкурин. Однако футболист заявил в соцсетях, что отказывается выступать за сборную, пока у власти находится Александр Лукашенко. Этот пост стал хитом соцсетей, набрал кучу репостов и лайков. Отметим, что Шкурин этой зимой перешел в ЦСКА из минской команды «Энергетик-БГУ».

Спустя несколько часов после заявления Шкурин вышел на игру с «Тамбовом» и забил свой первый гол за армейскую команду - мяч принес москвичам победу.

Агент футболиста Валерий Исаев рассказал в интервью сайту kp.ru, как появилось это сообщение Ильи Шкурина.

По словам агента, Шкурин звонил ему перед тем, как написать сообщение в соцсетях.

- До этого мы говорили (на эту тему, - Авт.), и он сказал, что не поедет играть за национальную сборную, - сообщил Исаев. - То есть, это решение было принято не в тот день и даже не за неделю до этого. В соцсетях Илью поддержало много болельщиков. Не было ни одного негативного комментария.

По словам Исаева, Илья Шкурин на данный момент единственный действующий белорусский футболист, который выступил с критикой действующей власти.

Первый гол за ЦСКА агент называет пока главным голом Шкурина в его карьере.

- Конечно же этот гол был особенным. Для Ильи это важно.

- Как вы оцениваете перспективы Ильи на будущее в ЦСКА?

- У меня было несколько подопечных, которые в разные годы переходили в российские клубы. Их уровень был понятен сразу - они не будут играть в «Спартаке», ЦСКА или «Зените». А в отношении Ильи у меня все был оптимизм.

- По ситуации в Беларуси высказались только белорусские футболисты и тренеры, которые сейчас находятся за пределами Беларуси. Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко, тренер «Ротора» Александр Хацкевич, Илья Шкурин...

- Можно было подумать, что они высказались, потому что не находятся в стране. Зная этих людей, не думаю так. Остальные тренеры и игроки так в открытую не скажут. Сейчас они размещают в соцсетях флаги и призывы «мы за мир». Но они не задаются вопросом, почему это происходит, почему людей избивают ни за что.

- Мне кажется, в такой ситуации многие ждут каких-то комментариев от Александра Глеба. Это самый выдающийся игрок в истории белорусского футбола (выступал за «Барселону», лондонский «Арсенал», в Германии и Турции, - Авт.). Почему он молчит?

- (Вздыхает). При всем уважении, Александр Глеб никогда не был каким-то рупором. Он не революционер. Он бы в какой-то степени обласкан властью, закончил Академию при президенте Республики Беларусь, которую заканчивают все будущие чиновники. Зачем он там учился? Я не знаю.

футбол

Рекомендуемые