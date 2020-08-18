Пять уроков пандемии: Чему научил коронавирус в регионах

какие решения принимались на местах и какой опыт масштабировали на другие регионы, а также на уровне страны главы регионов рассказали на пресс-конференции в ТАСС Фото: Анна ГЛАДКИХ

Опыт минувших месяцев был поистине неординарным для всех российских управленцев. Главам регионов нужно было принимать оперативные меры для того, чтобы остановить распространение эпидемии, подчас времени на тщательную проработку решений было в обрез или не было вовсе, а каждая принятая мера должна быть выверенной и точной, ведь в противном случае она сработала бы в минус или привела бы к неблагоприятным социальным последствиям.

О том, какие решения принимались на местах и какой опыт масштабировали на другие регионы, а также на уровне страны на пресс-конференции в ТАСС рассказали: губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, врио губернатора Cевастополя Михаил Развожаев, заместитель председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Дмитрий Ялов и директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.

«КТО КУПАЕТСЯ ГОЛЫМ?»

Как говорил Уоррен Баффет, когда начинается отлив, становится видно, кто купался голым. Так и массовый режим самоизоляции показал, насколько наши школы на самом деле готовы к дистанционному образованию.

Нам в одночасье пришлось перевести учеников на дистанционное образование и сразу же стало понятно, что проблем еще множество: не хватает компьютеров (около 3,5 тыс. семей оказались без необходимой техники). Мы попросили крупный бизнес помочь нам и в течении двух недель обеспечили всех планшетами. Но самое главное есть проблемы с использованием дистанционных образовательных технологий, - поделился Дмитрий Ялов.

- Мы ввели систему светофора: разделили все школы и классы на тех, кто полноценно перешел на дистанционное образование с использованием образовательных платформ, на тех, кто использует только электронный дневник и тех, кто вообще не использует образовательные технологии. И когда мы в конце с губернатором Александром Дрозденко контролировали этот процесс, у нас 75% школ пользовались дистанционным образованием в полном объеме.

Для достижения такого эффекта в Ленинградской области объявили конкурс для учителей. Педагоги могли рассказать коллегам о своем успешном опыте работы на платформах для онлайн-образования и получить приз. Так победителями стали 10 учителей, они получили по 100 тысяч рублей в качестве премии.

СТРЕСС БЮРРОКРАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

В Севастополе впервые в России решили оказывать материальную поддержку для семей с детьми. Кроме нехватки технических средств для дистанционного образования, обнаружились и другие проблемы.

- Когда мы объявили режим всеобщей самоизоляции и перевели школьников на домашнее обучение, выяснилось, что дополнительную нагрузку стали нести семьи. Особенно явно это ощутили многодетные семьи: дети в школах получали не только образование, но еще и питание, а сейчас родителям пришлось самостоятельно обеспечивать все эти процессы. Плюс на период эпидемии многие из них лишились работы и остались дома. Конечно же возникла серьезная социальная угроза, - говорит Михаил Развожаев.

Региональные власти решили оказать семьям с детьми материальную помощь, и, как признается врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, несмотря на то, что это стало настоящим стрессом для бюрократической системы, до первого августа все заявления на региональные выплаты власти смогли принять и обработать.

МАСШТАБИРОВАНИЕ УСПЕХА

Как отметила директор экспертного института социальных исследований Дарья Кислицина, опыт региональных выплат семьям с детьми стал одним из ярких примеров периода пандемии, когда региональный кейс опередил федеральный.

- Такие управленческие решения мы искали на местах и дальше предлагали их для экстраполяции в другие регионы и на уровне всей страны. На текущий момент мы собрали порядка 12 тысяч таких практик по всем регионам по всей стране, для удобства работы мы сделали портал, на который любой желающий может зайти и посмотреть разный меры поддержки по разным регионам по разным направлениям, чтобы можно было применять в своей работе, - рассказывает Дарья Кислицина.

СЛУХАМИ ЗЕМЛЯ ПОЛНИТСЯ

Главная опасность любой эпидемии, после самого заболевания — это недостаток информации и слухи, которые рождаются и распространяются в арифметической прогрессии. Ситуация со слухами о нынешней эпидемией усугублялась еще и тем, что объективных данных о распространяющемся вирусе было критически мало, и любая информация сама распространялась быстрее любого вируса. Достаточно вспомнить россказни о технологии 5G, которая якобы и является источником распространения коронавирусной инфекции, мифы о чипировании с помощью вакцинации и о том, что никакого коронавируса вообще нет, мол это все мировой заговор власть имущих с целью одурачить народ.

- С самого начала мы решили, что будем делать каждый шаг максимально открыто, так что у нас получилось сделать так, что для слухов (за редким исключением) практически не оставалось места. Заседания штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции мы проводили в открытом режиме в прямом эфире, каждую неделю и сейчас их проводим. Так что у каждого жителя области и у муниципальных чиновников была самая свежая и объективная информация, - говорит Михаил Ведерников.

Такие эфиры почти всегда сопровождаются активной дискуссией, комментариями и это позволяет оперативно реагировать на проблемы и принимать решения с учетом мнения жителей региона. Такой формат решили распространить и на работу других площадок - оперштаб по сохранению экономики, встречи с медицинским сообщестовм.

- Далеко не всегда эти встречи были простыми, отчасти наоборот, но я думаю люди оценили эту открытость, я согласен, чтот есть сложные моменты, мы честно это признаем и вместе работаем над этим, - поделился Михаил Ведерников.

ВТОРАЯ ВОЛНА И АВТОШОКИ

Как отметил Руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов, с окончанием пандемии проблемы системы здравоохранения не закончатся. Нужно будет оказывать помощь тем хроническим больным, которые не получали ее в полном объеме в период самоизоляции, и это только вершина айсберга.

- Нам предстоит пережить ряд серьезных автошоков, вызовы которые оказываются не менее сложными, чем вызовы самой пандемии. Это организационные вещи, кадровые вещи и самое главное – это вопрос доверия между пациентами и врачами и между врачебным сообществом и государством.

Ну и конечно многих волнует вопрос о второй волне эпидемии. Будет она или нет, пока однозначно сказать не может никто, но в регионах к ней на всякий случай готовятся.

- Мы изначально еще в феврале отработали с крупными промышленниками регламент, мы понимаем, что делать и систему здравоохранения к этому готовим. Нам понятен весь набор инструментов, алгоритм решений и действий в такой ситуации. Конечно мы очень надеемся, что такого критического пика не будет, но понимаем, что он может быть и мы к этому готовы, отметил Андрей Чибис.