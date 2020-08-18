Для «Роснефти» 2020-й стал годом масштабных проектов

Игорь Сечин передал Владимиру Путину колбу с первой нефтью, добытой на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения Таймыра Фото: REUTERS

ГЕНЕРАТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

18 августа во время деловой встречи с президентом глава «Роснефти» Игорь Сечин передал Владимиру Путину колбу с первой нефтью, добытой на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения Таймыра.

Он отметил, что это премиальная, легкая нефть, которая содержит всего 0,02 % серы и превосходит даже ближневосточную.

Первая нефть – событие значимое не только для нефтяников. Она добыта на одном из крупнейших в мире нефтегазовых проектов «Восток Ойл».

В нем просматривается мощный генератор экономического роста страны. По расчетам Института прогнозирования РАН каждый вложенный в него рубль даст 9,3 рубля. А в целом за счет только этого проекта ВВП страны будет ежегодно увеличиваться на 2%.

По приблизительным оценкам, его запасы оцениваются в 5 млрд. тонн нефти. «Роснефть» планирует поставить на рынки в 2024 году 25 млн. тонн, в 2027 году – 50 млн. тонн и к 2030 году – до 115 млн. тонн нефти, добытой на месторождениях «Восток Ойл».

СЕВМОРПУТЬ ПОЛУЧИТ ЗАГРУЗКУ

«Восток Ойл» предполагает создание более 100 тысяч рабочих мест. Но для реализации столь масштабного проекта ему нужна мощная инфраструктура – порт, электростанции, трубопроводы, опорные базы, аэродромы. Месторождения расположены удачно: по Северному морскому пути удобно транспортировать нефть и на азиатские и на европейские рынки. Поэтому и «Роснефть» планирует заказать больше 50 ледоколов и транспортных судов. Несколько танкеров ледового класса уже строятся на дальневосточной судоверфи «Звезда». «Восток Ойл» обеспечит Севморпуть значительной загрузкой – больше 100 млн. тонн углеводородов в год.

КАРА НЕФТЕНОСНАЯ

В июле две платформы «Роснефти» начали бурение на новом проекте «Кара-2020» в районе Новой Земли. Запасы участков в Карском море оцениваются в 2 млрд. тонн нефти и 3,7 трлн. кубометров газа.

Малые глубины и опасность приближения айсбергов серьезно осложняли начало работ. Специалисты корпоративного научно-проектного комплекса «Роснефти» нашли оптимальное решение. Устье скважины убрали под поверхность дна, чтобы не допустить повреждений обломками айсбергов, которых много на мелководье. Для этого пробурили 15-метровую шахту диаметром почти 2 метра. Ничего подобного на российском шельфе раньше не делали.

«После введения санкций против России мы были вынуждены остановить бурение на шельфе, поскольку использовалась западная техника, которая принадлежала западным компаниям. Санкции запретили такого рода использование, и фактически только в 2020 году возобновилась программа бурения на шельфе Карского моря. Это очень перспективная программа. Большая часть всех перспективных запасов нефти и газа мира, не России, а мира, находятся на этом шельфе. Эта тема для экономики России на среднесрочную и долгосрочную перспективу является основной. В перспективе планируется получение до трети дохода в государственный бюджет России именно в этой зоне, в зоне Арктического шельфа»,- считает генеральный директор компании «Инфотэк-терминал» Рустам Танкаев.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА

Реализации проекта ВНХК «Роснефти» мешает нестабильность налогового режима. Слишком велики капиталовложения, которые оцениваются экспертами в объёме до 1,5 трлн. рублей. А значит, велики и риски, связанные с налоговой нагрузкой. Например, за последние годы в Налоговом кодексе появились десятки поправок, которые негативно влияют на инвестиционную привлекательность проектов в нефтепереработке и нефтехимии.

А ведь ВНХК могла бы решить проблему дефицита и высоких цен на топливо на Дальнем Востоке, и заложил бы основу экспорта на азиатские рынки продукции с высоким уровнем добавленной стоимости.

- В результате принятых Минфином решений, таких, как непринятие логистического коэффициента и фиксированный размер дополнительного рублевого акцизного вычета, из-за отсутствия законодательного механизма, обеспечивающего неизменность налогового режима, а также с учетом отсутствия решений о бюджетном финансировании наиболее дорогостоящих объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проекта, внутренняя норма доходности проекта ВНХК стала отрицательной, - отметил Рустам Танкаев.

НОВАЯ ШКОЛА

Летом 2019 года Иркутская область пострадала от сильнейшего наводнения. Школа в городе Тулун была затоплена дважды, после чего было решено снести ее и построить новое здание. Строительство президент Владимир Путин поручил «Роснефти» в рамках ее благотворительной деятельности.

Школа № 20 – одна из старейших в городе. После сдачи в эксплуатацию она станет самой большой и современной в Тулуне. Школа будет работать по гимназической программе с углубленным изучением основных предметов.

Школа рассчитана на 1275 учеников. Здание будет состоять из пяти учебных блоков. Здесь будут 6 кабинетов информатики, класс робототехники, студия дизайна, издательский центр, телестудия, инженерный класс, лингафонный кабинет и музей с выставочно-образовательной экспозицией.

Кабинеты физики, химии и биологии оснащаются лабораторными комплексами, а кабинеты естествознания, математики, физики, химии, биологии и географии – цифровыми лабораториями. Во всех классах будут интерактивные доски и на всей территории - высокоскоростной интернет. У школы также будет стадион, спортплощадка, два бассейна, детская игровая площадка, автогородок, и площадка с уличными тренажерами. 1 сентября в новой школе начнутся уроки.