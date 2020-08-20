Суд над Михаилом Ефремовым 20 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

На суде над Михаилом Ефремовым 20 августа 2020 года продолжат допрос свидетелей
Фото: Михаил ФРОЛОВ
20 августа 2020 года продолжится суд над Михаилом Ефремовым. Мы будем вести прямую онлайн-трансляцию с заседания.
Вчера на суде выступил автоэксперт Юрий Фиалко. Он сделал несколько неоднозначных заявлений по поводу аварии:
- имеются случаи неожиданного ускорения автотранспорта
- машина может подчиняться чужим командам извне (автомобилем актера мог управлять кто-то через интернет, с помощью лазера или спутника. Или чипа)
- хакеры заставляют чужие машины подчиняться своим командам и другие.
Сегодня в суде продолжат допрос экспертов и свидетелей. Возможно, на вопросы ответит и сам Михаил Ефремов.
Напомним, что сын погибшего в аварии Сергея Захарова требует с актера 6,5 миллионов рублей. А адвокат Добровинский заявил сумму иска к Ефремову в 1 рубль.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Козырь в рукаве: появился тайный свидетель смертельного ДТП Михаила Ефремова
После иска Александра Добровинского на 1 рубль адвокат актера сделал заявление (подробнее)