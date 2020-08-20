Суд над Михаилом Ефремовым 20 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

На суде над Михаилом Ефремовым 20 августа 2020 года продолжат допрос свидетелей Фото: Михаил ФРОЛОВ

20 августа 2020 года продолжится суд над Михаилом Ефремовым. Мы будем вести прямую онлайн-трансляцию с заседания.

Вчера на суде выступил автоэксперт Юрий Фиалко. Он сделал несколько неоднозначных заявлений по поводу аварии:

- имеются случаи неожиданного ускорения автотранспорта

- машина может подчиняться чужим командам извне (автомобилем актера мог управлять кто-то через интернет, с помощью лазера или спутника. Или чипа)

- хакеры заставляют чужие машины подчиняться своим командам и другие.

Сегодня в суде продолжат допрос экспертов и свидетелей. Возможно, на вопросы ответит и сам Михаил Ефремов.

Напомним, что сын погибшего в аварии Сергея Захарова требует с актера 6,5 миллионов рублей. А адвокат Добровинский заявил сумму иска к Ефремову в 1 рубль.

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