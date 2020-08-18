Сын жертвы Михаила Ефремова требует у артиста 6,5 млн рублей

В Пресненском суде продолжились слушания по делу о смертельном ДТП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Потерпевшими по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым, в котором погиб водитель Сергей Захаров, признаны его родной брат, вдова и двое детей. Старший сын погибшего запросил в своем гражданском иске с Ефремова 6,5 млн руб.

- Это мечты, столько он не получит, - прокомментировал «КП» адвокат актера Эльман Пашаев. - Если суд им 200 - 250 тыс. руб. присудит, то это будет супер. И то при обвинительном приговоре. Я родственников не обвиняю, это те, кто представляет их интересы, делают. Сейчас из этого дела все делают максимальный хайп, шоу.

Старший сын погибшего запросил в своем гражданском иске с Ефремова 6,5 млн руб Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А вы-то сами не участвуете в шоу? Вы приехали на дорогой машине в суд. И Добровинский тоже. У вас кто кого перещеголяет?

- Глупость. У меня эта машина десять лет, я ее купил не для роскоши, а для комфорта. Я много работаю, и хотя бы в машине хочу отдыхать. Когда я ее купил, это был миллион евро. Это лет десять назад было, тогда был другой курс, в рублях это было 35 млн руб. Сейчас я бы не стал платить такие деньги за дорогие машины. Максимум бы 15 млн руб., и все.

А то, что Добровинский демонстрирует свой достаток, это его позиция, его право. Я не могу его осуждать. Но вот, к примеру, чем человек может удивить? Своими знаниями, воспитанием, культурой или харизмой. Когда это отсутствует, то начинают хотя бы деньгами привлекать к себе внимание. Удивить людей дорогими вещами. Если человек хочет привлечь к себе внимание через роскошь, значит, у него есть проблемы. Вы видели, чтобы западный миллиардер к себе привлекал внимание так? Они проще живут.

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