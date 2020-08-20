Самое время растить крепкие дома и грамотные кадры

ДОМ.РФ планирует ежегодно бесплатно выпускать до 50 специалистов из разных регионов Фото: Shutterstock

Мероприятие в формате информационно-обучающего вебинара по столь актуальному вопросу вызвало живой интерес. В нем приняли участие более 120 слушателей, а в качестве спикеров выступили директор Департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков, директор по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Алексей Первенцев, вице-президент ГК «ИНГРАД» Артем Бортневский, заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ Татьяна Школьная, руководитель аналитического цента ДОМ.РФ Михаил Гольдберг, заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.

Бесплатная программа подготовки специалистов в области проектного финансирования «Проект.Ф» станет ежегодной

Об этом рассказал директор по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Алексей Первенцев:

«Сейчас многие компании сокращают затраты на работу с персоналом и, в первую очередь, по линии с молодыми специалистами. Количество программ развития и образовательных мероприятий сокращается, некоторые компании даже прекратили набор персонала. ДОМ.РФ в условиях пандемии перевел все образовательные программы для молодых специалистов в онлайн-формат, в том числе тех, кто обучается по программе «Проект.Ф». Несмотря на новые условия, более 90% ребят проходят ее успешно и будут развиваться в нашей компании. На следующий год планируем новую волну проекта, даже более масштабную, которая, думаю, из года в год будет пользоваться неизменным спросом и станет традиционной».

Напомним, цель образовательной программы - подготовка первых в стране сертифицированных специалистов по проектному финансированию для банковского сектора. ДОМ.РФ планирует ежегодно бесплатно выпускать до 50 специалистов из разных регионов.

Дом.РФ гордится специальной образовательной программой для студентов и выпускников в дистанционном формате - «Точка роста в ДОМ.РФ», по результатм прохождения которой половина слушателей попали в кадровый резерв компании, а 10 человек уже трудоустроены.

Также Алексей Первенцев добавил, что в связи с пандемией поменялся формат работы для сотрудников компании. В сам карантин почти 90% коллектива работали удаленно. В настоящий момент в дистанционном режиме трудятся порядка 70% персонала компании. «Основные страхи, касающиеся снижения эффективности работы «на удаленке», не оправдались. КПД сотрудников даже вырос. Более 50% из них высказали пожелание оставить работу в таком формате. Но останется примерно 30%, и они будут трудиться в удаленном, либо в комбинированном режиме. Мы работаем над техническим и организационными возможностями, оцениваем риски по безопасности. У нас запланирован тест по коворкингу, который покажет, как это будет срабатывать», - отметил он.

«Никогда мир не менялся так быстро, как сейчас»

С этой фразы начал свое выступление директор Департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков. Он сказал, что молодые специалисты стоят на пороге невероятных возможностей, и поэтому на них возлагается большая ответственность, чтобы менять мир к лучшему. «Мы, люди, существа социальные, и очень важно сделать сейчас акцент на этику поведения и принятия решений», - уточнил спикер.

В этой связи выступающий вспомнил ситуацию с обманутыми дольщиками по всей стране, которых на сегодняшний день насчитывается около 200 тыс. человек. При этом государство тратит миллиардные средства на завершение ранее «замороженных» строек. Подобное уже не повторится, поскольку в этом году состоялась реформа жилищного строительства и переход на эскроу счета, в результате чего впервые россияне надежно защищены от любых рисков при строительстве и покупке жилья. Это тоже этика.

В связи с пандемией спрос на покупку недвижимости совершенно естественным образом упал. Как по объективным причинам (люди просто не могли выходить из дома и оформлять сделки), так и по субъективным – из-за нехватки средств.

«Драйвером для поддержания строительной отрасли выступила государственная программа ипотечного субсидирования с минимальной ставкой 6,5%, - подчеркнул Иван Чебесков. – Ипотечная программа выступила стимулятором спроса на развитие строительной отрасли и покупку жилья. Минфин поддерживает эту программу, и сейчас мы работаем над тем, чтобы расширить ранее предоставленный лимит средств, который теперь почти исчерпан банками. На сегодня по этой программе подано 450 тысяч заявок, 75% из них одобрено. А госкомпания ДОМ.РФ зарекомендовала себя как эффективный оператор ипотечных программ, и мы ее рассматриваем как своего надежного партнера».

Льготная программа способствовала развитию региональных рынков ипотеки

Тему ипотечного кредитования подхватил и развил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Он отметил, что программа льготной ипотеки под 6,5% привела к изменению региональной структуры ипотечного рынка. Раньше активно отстраивались Москва и Санкт-Петербург с областями. В настоящий момент ситуация по стране выровнялась.

Во втором квартале суммарная доля регионов в выдаче ипотеки на новостройки выросла на 7,6 п.п. и впервые превысила 76,5%, а доля Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей) в выдаче ипотеки на новостройки снизилась на 7,6 п.п до 23,5%.

«В период пандемии программа ипотеки с господдержкой на новостройки оказала решающую поддержку ипотечному рынку. Во втором квартале на нее пришлось примерно 70% всей ипотечной выдачи на новостройки. Особенно заметно влияние программы на региональных рынках, где цены на жилье ниже. В таких регионах под охват программы на сегодняшний день подпадает свыше 95% квартир в новостройках», – отметил Михаил Гольдберг.

В целом по итогам семи месяцев текущего года в России выдано около 740 тысяч кредитов, что на 10% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, и на 1,78 трлн рублей (по сравнению с прошлым годом прирост составил 20%). Это цифры из отчета Аналитического центра ДОМ.РФ «Итоги развития рынка ипотеки в первом полугодии и июле 2020 года».

«ИНГРАД» пока останется в Москве

Вице-президент компании «ИНГРАД» Артем Бортневский осветил тему актуального взаимодействия девелопера и банка в рамках проектного финансирования.

Напомним, что сфере проектного финансирования эта компания сейчас лидер, поскольку совершила самую крупную в России сделку на 60 млрд руб.

«ИНГРАД» отмечена наградой в конкурсе «За лучший реализованный проект в области инвестиций и строительства» в категории «Стандартное жилье», входит в ТОП-5 застройщиков по объему текущего строительства в России, занимая в Москве первое место по объему строительства монолитного жилья и второе по продажам.

По мнению Артема Бортневского, главное, на что нужно обращать внимание, взаимодействуя с банками, на так называемые технико-экономические показатели, которые все время меняются, и которые нужно в обязательном порядке учитывать. Этих изменений за 5 лет реализации проекта может быть 2,5-3 тыс. В месяц их число способно доходить до 40. При этом с самого начала учитываются особенности участка земли, архитектурная концепция, стадия планировки квартир, проводится экспертиза градостроительного решения, возможны изменения на стадии рабочей документации и во время замеров БТИ. Без учета этих постоянных изменений взаимодействовать с финансовыми организациями рискованно – можно просчитаться и прогореть. Поэтому молодым специалистам в первую очередь необходимо научиться управлять этими изменениями.

Если говорить о строительном рынке жилья в целом, то с марта по июль рынок просел на 30%. А «ИНГРАД» благодаря тщательному проектированию в выигрыше на 30%.

Далее Артем Бортневский, отвечая на вопросы аудитории, обозначил современные тенденции жилищного строительства – активно возводятся коттеджи вблизи Москвы, причем это жилье уже с отделкой и меблировкой. Стоить такие дома будут, как столичная «двушка» - порядка 11-13 млн рублей, а по площади они гораздо больше и просторнее. Вдобавок имеют такое существенное преимущество, как собственный земельный участок.

В связи с переводом граждан на удаленный режим работы рассматриваются также проекты типовых квартир, изначально включающих создание рабочей зоны (кабинетов). Но малоэтажных домов не предвидится – слишком дорогая в московском регионе и в Подмосковье земля.

Татьяна Школьная полагает, что состояние строительного рынка после пандемии зависит от состояния экономики в целом и от поддержки государства. Очень оживился рынок загородной недвижимости, на 50% выросла доля индивидуального жилищного строительства.

В связи с новыми внешними обстоятельствами у потребителя появились новые требования к новому жилью: чтобы лоджии и балконы были побольше, потеплее и шумоизолированнее. Между тем, не редкость – нехватка рабочих рук, низкое качество жилья и огромное количество на рынке квартир-«малометражек» с площадью меньше 35 кв м.

По мнению Татьяны Школьной, давно пора довести до сведения граждан четкую классификацию жилья: что есть «стандарт», «комфорт», «бизнес», «премиум» и «элит». Но пока даже в профессиональном сообществе отсутствует единое понимание, что скрывается за тем или другим термином. А ведь люди платят большие для себя деньги, и они вправе понимать, за что платят.

Существующие проблемы в строительстве возможно устранить, используя новейшие технологии и повышая эффективность управленческих решений. Трудно поверить, но огромный медицинский комплекс МКЦИБ «Вороновское» на 800 коек общей площадью 80 тыс кв м на 40 гектарах был возведен в карантин за 4,5 недели именно благодаря внедрению новых технологий. Почему бы не применить их и в жилищном строительстве? Представляете, в начале месяца вы вносите деньги за квартиру на эскроу счет, а в конце уже вешаете занавески в собственной квартире? Очень заманчиво было бы для многих…

О состоянии отрасли на текущий момент подробно рассказал заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов. Так, объемы строительства уменьшились в 18 из 21 субъектов РФ. «Просели» Ленинградская, Самарская области, Ставропольский край. Зато «поднялись» Тюменская область, Республика Татарстан, Пермский край. При этом эксперт отметил сокращение на рынке доли типового жилья до трети от общих объемов и рост жилья комфорт-класса до 51%. По объемам строительства на душу населения всех опережает с большим отрывом Санкт-Петербург, но это значит и отсутствие перспектив строительства в ближайшем будущем. На эскроу счета перешли почти 40% застройщиков.

Так или иначе до 2030 года 5 млн россиян должны улучшить свои жилищные условия. Для этого, как мы сейчас это поняли, создаются все условия. Около 500 млн кв. м жилья планируется построить в предстоящую пятилетку. И все это предстоит делать уже с участием грамотных в области проектного финансирования молодых специалистов.