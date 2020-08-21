Пресненский суд, в котором слушают дело Ефремова, снова заминировали

Здание суда эвакуировали. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Рано утром в пятницу, 21 августа, у Пресненского суда, где слушают дело актера Михаила Ефремова, собрались журналисты. В 10.00 тут должно было стартовать очередное заседание. Но все пошло не по плану.

- Суд эвакуирован, мы не работаем, - сообщили приставы, которые оцепили здание.

Известно, что рано утром в полицию позвонил аноним, который сообщил о бомбе в этом районном суде. Его обследовали саперы, они ничего не обнаружили.

Это минирование, кстати, не первое. В среду, 19 августа, процесс по делу Ефремова тоже прервала эвакуация. Тогда бомбу не нашли.

Скорее всего, сегодняшнее заседание перенесут на более позднее время. Но об этом пока официально не сообщается.

Напомним, сегодня планировался допрос Михаила Ефремова. Кроме того, должен выступить друг "тайного свидетеля" защиты Александр Кобец. Следите за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Мне нужно к психологу": Михаил Ефремов сделал неожиданное заявление в суде

Защитник актера Эльман Пашаев завалил суд ходатайствами, но ни одно из них не удовлетворили (подробнее)