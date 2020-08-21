Производство питьевой воды: как это устроено?

Наталья Полозова, менеджер по обеспечению качества, системы качества и экологии Coca-Cola HBC Россия

Мы нашли экспертов, которые рассказали, в чём отличие бутилированной питьевой воды от водопроводной и как выбрать безопасный напиток на прилавке магазина.

Если говорить о производстве напитков в Coca-Cola HBC Россия, то вода – это не только наш основной ингредиент, но и самостоятельный продукт (выпускаемый, в частности, под брендом BonAqua). А это значит, что к нему предъявляются довольно строгие требования качества и безопасности, которые одинаковы абсолютно для всех 28 стран присутствия компании.

Процесс производства – а это именно производство, а не розлив воды «из-под крана» – состоит из 3 многоступенчатых этапов. Важно отметить, что всё производство имеет полностью закрытый цикл и вода ни на одном из этапов, ни между ними не контактирует с человеком.

1. Поступление воды на производство

На каждом заводе мы получаем воду питьевого качества от местных поставщиков. Некоторые из наших производственных площадок (в Истре, Щёлково и Самаре) располагают собственными скважинами. Уже на данном этапе мы получаем воду, которая полностью соответствует российскому санитарному законодательству и пригодна для питья.

2. Водоподготовка или многоступенчатая фильтрация

Процесс очистки поступившей на завод воды состоит из целой вереницы шагов.

Первые два шага фильтрации отсеивают сначала крупные, а затем и более мелкие механические частички, которые могли попасть в водоснабжение в процессе прохождения по муниципальным трубам. Именно их вы иногда можете видеть после сезонного отключения горячей воды.

Следующий шаг, который необходим, если для воды в регионе характерна повышенная жёсткость – это ионообменные фильтры, которые делают воду более «мягкой» на вкус. Самый простой способ проверить уровень жёсткости в вашей воде из-под крана – это вскипятить её. Если на дне чайника в скором времени образуется накипь, вода жёсткая.

Далее происходит очистка углём. Все мы знаем его замечательные абсорбирующие свойства, способность устранять запахи и вкус. Благодаря данной процедуре питьевая вода не пахнет хлором или железом в отличие от водопроводной. После данного этапа всегда идёт ещё один, «полирующий» фильтр, в котором мы отсеиваем крупинки угля.

Наконец, одна из финальных ступеней очистки воды – это дезинфекция ультрафиолетом. В последнее время слово «ультрафиолет» используется преимущественно в негативном ключе, однако опасаться данного процесса не стоит, т.к. интенсивность излучения строго контролируется и ни в коем случае не превышает допустимых норм. Ультрафиолетовые лампы совершенно так же используются и для обеззараживания воздуха в медицинских учреждениях.

Но и это ещё не всё! На всех наших производствах одним из обязательных шагов водоподготовки является удаление из воды избыточного количества солей и других органических веществ (пестициды, тяжёлые металлы и др.), содержание которых допустимо в воде из-под крана и которые могут привести к серьёзном последствиям при регулярном употреблении в пищу с питьевой водой.

3. Приготовление напитка и розлив

После всех этапов водоподготовки полученная вода обогащается солями и другими минералами, которые мы, согласно законодательству РФ, декларируем на упаковке.

4. Оценка качества

Из всего вышесказанного становится очевидно, что вода «из-под крана» и бутилированная вода – это не одно и то же. Начиная от стоимости и заканчивая совершенно разными стандартами качества. Говоря о последнем, мы регулярно привлекаем как внутренние заводские лаборатории, так и внешний аудит. И даже на этапе выбора поставщиков – будь то вода, преформы для изготовления пластиковых бутылок или крышечки, мы проводим тщательный отбор по сложной системе оценки качества и безопасности.

Как выбрать бутилированную питьевую воду в магазине?

Максим Новиков, президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН)

На сегодняшний день риск купить подделку на полке не велик. Контрольно-надзорные органы ведут большую работу по выявлению недобросовестных производителей и устранению с полок магазинов некачественной продукции. Дополнительные меры по контролю за рынком предпринимает и сама индустрия, в частности СПБН проводит мониторинг качества продукции, в ходе которого осуществляются лабораторные исследования различных образцов минеральной воды.

Как правило, крупные производители очень тщательно следят за качеством производимых напитков. На каждой бутылке, которая сходит с конвейеров их заводов, обязательно присутствует полная информация о составе и производителе напитка, его дате изготовления и сроке годности. Также на каждой этикетке обязательно указывается телефон горячей линии, на которую любой потребитель может обратиться в случае, если у него возникли какие-либо вопросы относительно качества продукта. По каждому обращению изготовители инициируют внутреннюю проверку.

Чтобы купить качественную питьевую воду, нужно обратить внимание на несколько важных моментов:

• Упаковка должны быть целостной, без трещин и других повреждений.

• Детская вода, согласно законодательству, может разливаться в тару объемом не более 6 литров.

• Обратите внимание на наименование: вода может быть природной питьевой, природной минеральной (а она, в свою очередь, столовой, лечебно-столовой или лечебной), питьевой для детского питания, купажированной, искусственно минерализованной и обработанной. Выбирайте воду по своему вкусу и потребностям.

• Маркировка также должна содержать следующую информацию:

а) слова «газированная» или «негазированная»; минеральная вода может быть также «природной газации» или с «газом из источника»;

б) данные об общей минерализации (в г/л или г/дм3);

в) данные об основном составе: указывается содержание отдельных элементов химического состава воды

г) условия хранения и срок годности после вскрытия - для воды в потребительской упаковке объемом от 5 л.

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