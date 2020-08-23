Между тем, у Дома правительства, где находится еще одна из колонн протеста, разместилась мощная группировка внутренних войск и ОМОНа Фото: Александр КОЦ

23 агуста в Минске был заявлен «самый большой с начала протестов» митинг оппозиции.

- Имейте в виду, станции «Площадь Победы», «Октябрьская» и «Площадь Ленина» закрыты на вход и выход. Поезда идут мимо, - предупредил меня милиционер на входе в метро.

Выйдя за три станции до точки сбора митинга, я побрел в сторону площади Независимости пешком. По пути шагали немногочисленные группы протестующих, которые сливались в одну толпу на пятачке перед площадью Независимости.

Среди сторонников оппозиции появились люди с совмещенными флагами Фото: Александр КОЦ

Их численность пока явно уступает массовому шествию, прошедшему в Минске в прошлое воскресенье.

Важное наблюдение. Среди сторонников оппозиции появились люди с совмещенными флагами – бело-красно-белым (уже привычным у протестующих) и красно-зеленым (государственным).

Протест в Минске дробят на части Фото: Александр КОЦ

В какой-то момент площадь загудела. На мосту с обратной стороны появилась огромная оппозиционная колонна. Людей из Октябрьского района в сторону точки сбора не пропускала милиция, развернув в обратную сторону. Довольно внушительная группа решила идти в обход, однако во дворах их тоже ждали пикеты милиции, которые отворачивали их от площади. Силовики явно решили «дробить протест», не дав всем группам противников Лукашенко собраться в одном месте.

Силовики не пускают к месту сбора оппозиционного митинга целые колонны людей Фото: Александр КОЦ

Между тем, у Дома правительства, где находится еще одна из колонн протеста, разместилась мощная группировка внутренних войск и ОМОНа. Спецмашины с водометами, полтора десятка грузовиков с силовиками, «буханки», защищенные решеткой на случай атаки камнями и «коктейлями Молотова»... Силовики сегодня явно готовы действовать решительно.

Силовики сегодня явно готовы действовать решительно Фото: Александр КОЦ

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