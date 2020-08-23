"С понедельника — замок на ворота": Какие заводы в Белоруссии могут остановить

Какие именно заводы могут закрыть в Белоруссии «с понедельника» - спрогнозировать просто невозможно Фото: REUTERS

Накануне намеченного белорусской оппозицией на воскресенье, 23 августа, самого большого с начала протестов митинга в Минске, Александр Лукашенко приехал на Запад страны, в Гродно. И заявил, что дает субботу и воскресенье на раздумья, чтоб люди «одумались». С понедельника президент пообещал начать действовать жестко — закрывать бастующие заводы и принимать меры к тем, кто «травит госслужащих, военных и журналистов».

Вот что он сказал:

КТО НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ — НЕ НАДО ЗАСТАВЛЯТЬ»

"Если кто-то не хочет работать, губернаторы не должны заставлять. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает — с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут — разберемся, кого потом пригласить на это предприятие. С понедельника (24 августа, - ред.)".

«СИДЯТ ПОД ВАРШАВОЙ, ВИЛЬНЮСОМ. У НАС ЕСТЬ ВСЕ ИХ СПИСКИ»

«Координаторы (уличных протестов, - ред.) сидят за рубежом, в соседних странах и получают поддержку от их властей.

Через границу едут разные люди. Приехали, машут флагами, бузят, вас подбивают на беспорядки. Ядро зачинщиков беспорядков — не белорусы. Они сидят под Варшавой, под Вильнюсом.

Как бы кому-то не нравилось, надо аккуратно, не толпами, выявить всех подстрекателей и провокаторов. У нас есть все их списки. Надо выявить."

«ЧЕРНАЯ СОТНЯ» И «ПОЛДЕСЯТКА ПРАВИТЕЛЬСТВ В ИЗГНАНИИ»

"Сегодня вокруг страны бродит за границей полдесятка «правительств в изгнании». Все хотят прийти, полакомиться на Беларуси, порубить на куски, что-то положить в карман. Я уже говорил: появилась «черная сотня»... Начали давить, травить семьи. Начали запугивать детей, госслужащих, военных, журналистов. Это ненормально.

Я только что сказал: с понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью."

СПРАВКА «КП»

Какие заводы могут остановить

Какие именно заводы могут закрыть в Белоруссии «с понедельника» - спрогнозировать просто невозможно. Оппозиция заявила, что к забастовкам присоединились почти все крупнейшие заводы страны. А премьер Белоруссии Головченко в ответ привел свои данные: Из 650 тысяч рабочих по стране не исполняют своих обязанностей лишь 360 человек.

То есть, на многих заводах есть группы «забастовщиков», но сами предприятия при этом работу не останавливают. Поэтому «вешать замок на ворота» - это скорее превентивная угроза — на случай, если какой-либо завод прекратит работу полностью.

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