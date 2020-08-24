Омские врачи расскажут, как спасали Навального: прямая онлайн-трансляция пресс-конференции

Навальному внезапно стало плохо на борту самолета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители Омского Министерства здравоохранения и медицинский персонал больницы, где оказывалась помощь Алексею Навальному, прокомментируют результаты его лечения. Сайт kp.ru будет вести прямую трансляцию пресс-конференции в 08:00 (мск) в понедельник, 24 августа.

Ранее сообщалось, что блогеру стало плохо на борту самолета. Он направлялся из Томска в Москву. Навальный встал со своего места в самолете, направился в туалет и потерял сознание.

Пилоты экстренно посадили лайнер в аэропорту Омска. К борту оперативно прибыли медики, которые и госпитализировали Навального в больницу. Состояние блогера ухудшилось - его поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачи заявили, что резкое ухудшение состояния Навального связано с нарушением обмена веществ. По требованию семьи его перевезли для дальнейшего лечения в Германию.

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