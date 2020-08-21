Назван вероятный диагноз Алексея Навального: Он мог впасть в кому из-за нарушения обмена веществ

Версию с отравлением врачи опровергли Фото: REUTERS

Врачи считают, что Алексей Навальный впал в кому из-за нарушения обмена веществ. Такую версию озвучил главврач больницы Омска Александр Мураховский, сообщает ТАСС.

Он опроверг версию об отравлении, в том числе теорию о том, что в организме оппозиционного блогера нашли вещество, "опасное для окружающих". У Навального взяли анализы, те, что уже готовы, не подтверждают факт отравления. Результаты других исследований придут из лаборатории в течение двух дней.

- Есть рабочие диагнозы. Основный из этих диагнозов, к которому мы больше всего склоняемся, это нарушение природного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолете, что вызвало потерю сознания, - сказал Мураховский.

Он сообщил, что омские реаниматологи совместно с реаниматологами из Гурденко и Пирогова делают все возможное для того, чтобы вывести пациента из комы.

То химическое вещество, которое при осмотре личных вещей блогера обнаружили на одежде, и которое в Фонде борьбы с коррупцией поспешили назвать "опасным веществом", является промышленной химией - "составляющим пластикового стакана". Коллеги блогера опровергли сведения, что Юлии Навальной, жене оппозиционера, и его брату, Олегу, озвучили диагноз.

Семья Навального настаивает на его транспортировке в клинику Берлина, утром 21 августа в Омск для этого прибыл специальный самолет, оборудованный для перевозки пациентов в тяжелом состоянии. Напомним, Алексей Навальный в коме. Поскольку его состояние нестабильно тяжелое, транспортировку российские врачи запрещают.