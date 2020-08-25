В Москве идет кинофестиваль, на который я вас не зову

На входе в зал всем бесплатно раздают маски. Фото: сайт фестиваля документального кино «Doker» midff.ru

- Ты про нас напишешь? - спросили организаторы фестиваля документального кино «Doker».

- Напишу, - обещала я.

Видите: не обманываю.

В Москве действительно идет показ лучших документальных фильмов мира. Очень хороший фестиваль. Только вам на него приходить необязательно.

Почему? Отвечаю.

Во-первых, вы же не любите документальное кино?

Это нормально. Небось, и с «Джокера» сбежали с криками: «фигня какая-то».

А тут еще сложнее. Кино неигровое, про реальных людей. А после показов обсуждение с авторами. Можно сказать режиссерам в лицо, что понравилось, а что нет. Вопросы умные задавать.

Зачем?

Во-вторых, попадаются длинные фильмы.

Я вот посмотрела китайскую картину «Исчезающая деревня». 172 минуты. Три часа! Неее, вам такое не осилить.

В-третьих, фильмы тяжелые. Я видела итальянский «Плюсквамперфект». Про парня с пограничным расстройством. Но вам-то психология неинтересна. А на «Докере» целая программ фильмов, посвященных психическим расстройствам. Это же не про вас?

Вот именно.

В-четвертых, фильмов много. Есть программа про IT-технологии. И специальная, для детей. Ха-ха. Вы же не поведете своих детей на документальные фильмы, над которыми надо думать?

Ну и, в-пятых. Сейчас пандемия. Чем меньше народу в зале, тем лучше. Хоть на входе всем маски бесплатно раздают. И следят за тем, чтобы рассаживались через одного.

Но зачем оно вам ?

Если не удалось переубедить, расписание тут: https://www.midff.ru/schedule

Фестиваль идет до воскресенья, 30 августа.

Может даже остались билеты.

Но это не точно.