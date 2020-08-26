Ученые-энтузиасты из Новосибирска создают уникальную видео-энциклопедию физики

Фото предоставлено командой проекта «GetAClass — Физика в опытах и экспериментах».

Проверяли ли вы, друзья, законы Архимеда или Ньютона в настоящих опытах? Или физика для вас, как и много лет назад – это унылые формулы и всегда строгая училка Галина Ивановна? «Наука должна быть веселая, увлекательная и простая» — это еще гениальный советский физик, лауреат нобелевской премии Петр Капица сказал. Этому принципу и следует команда проекта «GetAClass — Физика в опытах и экспериментах», которая снимает короткие, занимательные ролики по физике и помогает понять эту удивительную науку. В них — минимум формул и максимум настоящих экспериментов!

Фото предоставлено командой проекта «GetAClass — Физика в опытах и экспериментах».

Например, вот. Сосуд плоской формы заполняют водой, добавляют туда каплю молока, а на дно кладут зеркальце. Теперь с помощью лазерной указки можно увидеть один из законов физики в действии, а именно — закон зеркального отражения: луч преломляется и образует равнобедренный треугольник – так зритель видит, что угол падения равняется углу отражения.

Этот и множество других опытов с подробными объяснениями можно найти на YouTube-канале «GetAClass — Физика в опытах и экспериментах». Команда энтузиастов из Новосибирска создает настоящую видео энциклопедию постижения точной науки. Творческий подход к такому непростому предмету, как физика, юзеры оценили – у канала уже 114 тысяч подписчиков и 8,5 миллионов просмотров. Он стремительно развивается и набирает обороты.

Здесь зрителям максимально просто объясняют, как в XVIII веке люди смогли измерить расстояние от Земли до Солнца, почему нагретые предметы светятся тем ярче, чем выше их температура, и что такое акустическая левитация. Тут и про вечный двигатель, и про возникновение подъемной силой крыла, и про солнечную батарею. Необычная подача материала стала ключом к сердцам тех, кто любит этот предмет. Ролики, снятые талантливыми новосибирцами, смотрят старшеклассники, учителя физики, студенты технических вузов и университетов, и обычные пользователи сети, потому что им реально интересно!

По словам авторов проекта, школьная физика до сих пор остается наукой «доски и мела», и ситуация только усугубляется из-за сокращения числа учебных часов и отсутствия лаборантов. Дополнительные часы, как правило, используют для углубленного изучения теории, и решения более сложных задач, поэтому ученики не сталкиваются с самой любопытной частью предмета – экспериментами. И вот интерес к физике потерян, а в итоге мы получаем «армии» экономистов и юристов. «GetAClass» же позволяет увидеть предмет по-новому и взглянуть на физику с другой стороны.

— Когда школьники становятся студентами, им трудно соотнести полученные в школе отвлеченные знания с практикой инженерных разработок и экспериментальной науки, — объясняет автор проекта «GetAClass — Физика в опытах и экспериментах» Андрей Щетников. — Многие учителя физики сегодня также слабо понимают, как их предмет связан с реалиями современной жизни. Наконец, взрослые люди, уже получившие образование, вдруг обнаруживают, что зачастую даже базовые знания физики они не могут применить в обычной жизни, не понимают каких-то вещей, происходящих вокруг, основных законов механики. Мы же помогаем получать научно обоснованное, краткое и понятное объяснение физических явлений и законов.

Фото предоставлено командой проекта «GetAClass — Физика в опытах и экспериментах».

Проект поддержан Фондом президентских грантов – до конца 2020 года авторы выпустят 50 обучающих видеороликов. Андрей Щетников и все, кто причастен к созданию видео, очень надеются, что подобные короткометражки помогут сделать физику популярной, развеять миф о ее «скучности» и, наконец, пробудить в ребятах желание стать будущими эйнштейнами.