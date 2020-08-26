"В Гомеле некогда бастовать, там уборка урожая": что сейчас происходит в белорусской провинции

Дмитрий Стешин рассказал, что происходит в провинции Белоруссии во время беспорядков в Минске Фото: REUTERS

Более двух недель продолжаются массовые акции протеста после оглашения итогов выборов президента в Белоруссии. Ежедневно из Минска журналисты передают с места событий. Но что происходит в это время в остальной Белоруссии, в провинции? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал специальный корреспондент издания Дмитрий Стешин, который в настоящее время находился в белорусском Гомеле.

- Под Гомелем сейчас строится свинарник на 24 тысячи голов, работают заводы, там никто не бастует. Идет уборка урожая, вот и все. В центре города периодически собирается 100-200 человек, не более. Остальные, как обычно, идут на работу. Есть чувство, что все возвращается в свое русло. Но вот это недовольство, вплеснувшееся в последние недели, оно остается внутри. Оно никуда не денется, - прокомментировал журналист «КП» ситуацию на юго-востоке республики.

Дмитрий Стешин рассказал о необычном факте, который поразил его в ходе поездки по провинции: чуть ли не 90% местных жителей голосовали за Лукашенко, однако они боятся рассказать, почему сделали выбор в пользу именно этого кандидата.

- Они прячутся по домам, не выходят. Как вы думаете, кто победит? Большая группа молчаливых и трусливых? Или крикуны активные?, - рассказал специальный корреспондент.

Вчера выяснилось, что в Белоруссии сменился глава церкви: митрополита Минского и Заславского Павла сместил с должности епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.

- Это дело церкви. Я знаю, что к батюшкам были претензии за проповеди. Они призывали в проповедях к миру и внутреннему согласию, но претензии были, скорее, от оппозиции, а не от сторонников власти. За что его сняли, я не знаю подробностей. Это внутрицерковные дела. Они в мир никогда не выносятся подробностей.

Специальный корреспондент также объяснил ситуацию с церковных расколом, которая случилась на Украине во время кризиса, и рассказал, может ли подобное произойти и в Белоруссии на фоне последних событий.

- На Украине церковь домолчалась, я считаю. Как общественный мистическо-духовный институт он должен был вмешаться в такие события. Подобное возможно в Белоруссии, конечно, любое духовное пространство, особенно на сопредельных территориях между востоком и западом, его всегда пытаются раздирать. Насчет католической церкви не знаю, - объяснил Дмитрий Стешин.