Назначен новый глава Белорусской православной церкви

Новым главой Белорусской православной церкви назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин. Об этом сообщил журналистам во вторник, 25 августа, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствам массовой информации Московского патриархата Владимир Легойда.

Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин. Отмечается, что при этом за священнослужителем сохранится временное управление Борисовской епархией.

Митрополит Павел, которого ранее освободили от должности патриаршего экзарха Беларуси, назначен главой Кубанской митрополии.

Напомним, что сегодня священный синод церкви принял прошение белорусского патриаршего экзарха митрополита Павла об освобождении от данной должности. Синод выразил священнослужителю благодарность за его труды.

Новому главе БПЦ Вениамину 51 год. Он родился в в Брестской области Белоруссии, по образованию является инжеренром-радиофизиком. Окончил Минскую духовную семинарию.Последние 6 лет епископ возглавлял Борисовскую и Марьиногорскую епархию.