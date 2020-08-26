На конкурс сильных идей поступило более 8 000 заявок

Прием заявок для участия в Форуме «Сильные идеи для нового времени» продлится до 10 сентября.

В рамках подготовки к Форуму «Сильные идеи для нового времени» продолжается сбор перспективных идей для устойчивого развития страны в новых реалиях. Участники конкурса уже разместили на крауд-платформе https://idea.asi.ru более 8 тыс. решений по перезагрузке экономики страны, социальной и технологической сфер. Лидируют по количеству идей Московский регион и Сибирь. Больше всего идей поступает по направлению новых компетенций и образования, социальной и экономической политик.

Наряду с обычными жителями России свои идеи на крауд-платформе размещают ведущие отраслевые эксперты, главы регионов и известные бизнесмены. В частности, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил создать в регионе систему адресной помощи малоимущим семьям с детьми. Идея предполагает отказ от уравнительных социальных выплат «по категориям» в пользу адресных мер поддержки. Действующая модель не всегда позволяет выйти семье из трудной жизненной ситуации, так как учитывает лишь средний душевой доход семьи без оценки имущественного положения семьи в полном объеме. В ближайшее время планируется внести изменения в действующее региональное законодательство в части определения критериев нуждаемости и ввести систему сертификатов на получение социальных услуг.

Бывший депутат Госдумы РФ, миллиардер Александр Лебедев представил для экспертной оценки проект развития системы электрокаршеринга и поддерживающей инфраструктуры в Крыму. Реализация идеи позволит обеспечит полуостров новым доступным видом транспорта и свяжет районы между собой для более удобного передвижения местных жителей и большого потока туристов в сезон отпусков.

«Свои идеи на крауд-платформу представили жители практически всех регионов России. Многие идеи имеют потенциал для реализации в рамках всей страны, так как направлены на перезагрузку целых отраслей, создание новых индустрий и экономических ниш. В частности, интерес представляют проекты по поддержке IT-предпринимателей, создания центров внедрения технологических проектов в России и экспорта отечественных разработок за рубеж. Продолжает расти тренд на идеи новых форматов туризма – сельского, детского, инклюзивного. Социальный эффект от их реализации может быть очень высоким: это и возвращение трудоспособного населения и бизнеса в отдаленные сельские территории, восстановление инфраструктуры деревень и моногородов, где могут пройти новые туристические маршруты. Кроме того, такие проекты могут расширять межрегиональное сотрудничество», - отметила Генеральный директор «Агентства стратегических инициатив» Светлана Чупшева.

Прием заявок для участия в Форуме «Сильные идеи для нового времени» продлится до 10 сентября. Каждый желающий может представить свою идею на крауд-платформе https://idea.asi.ru по одному из семи тематических направлений: современная экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая политика, новые компетенции, новая городская политика, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка.

Все идеи оцениваются экспертами и проходят народное голосование. Кураторы тематических направлений, партнеры Форума, российские и международные эксперты в режиме онлайн совместно c авторами корректируют и дополняют идеи, чтобы оформить их в полноценные проекты, которые можно внедрять в реальную практику в российских регионах.

В каждом тематическом треке будут выбраны по 10-13 наиболее значимых инициатив. Авторы топ-100 идей и проектов представят федеральным и международным экспертам на Форуме «Сильные идеи для нового времени», который состоится осенью в Сочи. Победители получат поддержку организаторов и партнёров форума, их проекты будут размещены в библиотеке «умных решений» «Смартека» для тиражирования в регионах РФ.

Организаторы Форума – АСИ и Фонд Росконгресс.