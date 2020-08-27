Сергей Степашин: «Динамо» победило «Зенит» в стиле «Динамо» Бескова

Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

«Зенит» в 5-м туре первенства России по футболу потерпел первое поражение. Московские динамовцы дали бой чемпиону России и смогли победить благодаря единственному голу боснийца Тони Шуньича, забитому на 40-й минуте. Прокомментировать эту неожиданную победу мы попросили члена совета директоров ФК «Динамо» Сергея Степашина.

- Сергей Вадимович, поздравляем с победой – 1:0!

- Я тоже. Мы поздравляем все друг друга на самом деле.

- А почему болельщики плачут, прямо там рыдают…

- Ну, потому что они любят свою команду, любят футбол. Все это по-честному.

- А у вас ощущения какие, эмоции?

- Какие эмоции? Молодцы! Бились! Конечно, «Зенит» обязан был выиграть сегодня по всем позициям, но «Динамо» сыграло, как настоящее советское «Динамо». «Динамо» Бескова, «Динамо» Соловьева. Вот таким должно быть «Динамо»!

- Вы ждали этой победы?

- Надеялся.

- И почему нам в этом не признавались?

- Нет, я надеялся, но не ждал. Надеялся. Ну, на самом деле, самое главное, что играла команда. Обратили внимание, Дзюба ушел, Дзюбу заменили? Вот это уже фактор. Но я надеюсь, что у команды хорошее будущее и я в этом абсолютно убежден. Ну а ленинградскому «Зениту» все-таки стать наконец-то ленинградским.

- Красные карточки «украсили» игру?

- Ну, это футбол, это спорт, были нарушения, достаточно грубоватые, но хотя, честно говоря, можно было обойтись и без красных. Потому что никто грубо не играл, травм не наносил. Скажем, в Англии за это красных карточек бы не давали.

- Однажды, когда в Грозном «Динамо» играло с «Тереком», все слышали, как кричал Степашин. Стены стадиона сотрясались. А сейчас, где вы смотрели футбол?

- Я смотрел в Москве, но не на стадионе. Вот второй раз нарушил традицию – думаю, не поеду. Лучше по телевизору. И мы выиграли.

- И как вы болели - кричали, прыгали?

- Да нет, переживал. Выходил. Смотрел. Дико переживал последние семь минут, когда семь минут прибавили. Но не кричал, конечно. Потому что у телевизора кричать как-то непривычно.

- А ваша супруга, Тамара ?

- Была рядышком, она спросила, как дела, я говорю – все в порядке, мы выиграли. Она тоже порадовалась.

- Что дальше? Динамо уже на четвертом месте в таблице и отстает от лидера «Зенита» всего на два очка. Вы какие-то будете высокие задачи ставить?

- Почему я? У нас есть совет директоров, у нас есть ВТБ, есть те, кто занимается профессиональным спортом. Задача одна – выйти сейчас в групповой этап Лиги Европы, все задачи остаются. Но самое главное другое. Когда ты бегаешь один – я про себя в легкой атлетике – это понятно, ты сам выигрываешь. И твой тренер. А когда выигрывает команда, это значит – команда. Вот сегодня была команда. Команда должна быть везде – в спорте, в футболе, в политике, в экономике, в жизни.

- А как вам динамовская молодежь?

- Молодежь играла неплохо. Немножко Жене Евгеньеву сегодня не хватило. Но это будущее «Динамо».

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