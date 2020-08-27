Самые богатые дамы России: Вдова Лужкова вернула себе первое место

Елена Батурина. Фото: Евгения ГУСЕВА

Журнал Forbes составил очередной рейтинг самых богатых женщин России. Долларовых миллиардерш в нем две. Первое место с капиталом в $1,3 миллиарда — у небезызвестной вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. С прошлого года у нас появилась вторая миллиардерша - бывшая преподавательница английского языка, а ныне владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.

В начале 2020 года Бакальчук даже обогнала по размеру состояния Елену Батурину. Интернет-магазин Wildberries в 2019 году бурно рос — оборот увеличился по итогам года на 88%. Из-за этого Forbes в феврале пересмотрел свой рейтинг, присудив интернет-вумен титул самой богатой россиянки (в $1,4 млрд на февраль оценивалось состояние Бакальчук, в $1,2 млрд — состояние Батуриной).

В первом квартале 2020 года оборот Wildberries вырос еще почти в два раза, но конкурировать с Батуриной Бакальчук сейчас сложно. Wildberries торгует в основном за рубли, а отечественная валюта опять ударно падает. У Батуриной же бизнес за рубежом, она вложилась в девелоперские проекты в Европе и США, а кроме того, в немецкую компанию Hightex (конструкции для спортивных объектов).

Татьяна Бакальчук, впрочем, тоже активно стремится расширять бизнес на зарубежье. В начале года компания начала работать в Польше, в мае открыла первый пункт выдачи в Словакии. До этого, помимо России, Wildberries торговал в Казахстане, Белоруссии, Армении и Киргизии.

Остальные богатейшие дамы — всего лишь долларовые миллионерши. Как водится, в рейтинге немало известных имен — супруг и дочерей российских миллиардеров. Новичок нынешнего рейтинга, в частности, - Екатерина Федун, дочь совладельца «Лукойла» Леонида Федуна. В 2018 году Федун-папа сделал своим детям, дочери Екатерине и сыну Антону, отличный подарок — передал им по пакету акций «Лукойла». С нефтяными дивидендами Екатерина нынче оказалась в списке российских миллионерш сразу на почетном третьем месте.

Топ-10 богатейших женщин России

(по версии Forbes)

1. Елена Батурина, президент компании Inteco Management $1300 млн

2. Татьяна Бакальчук, основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries $1100 млн

3. Екатерина Федун, частный инвестор, дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» и владелица акций папиной компании $700 млн

4. Татьяна Ковальчук, супруга миллиардера Юрия Ковальчука и совладелица его компаний $600 млн

5. Елена Рыболовлева, бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева, после развода с которым и стала миллионершей $600 млн

6. Ольга Белявцева, бывший ведущий экономист концерна «Лебедянский», ныне агроинвестор $500 млн

7. Лилия Ротенберг, дочь миллиардера Аркадия Ротенберга, совладелица TPS Real Estate (недвижимость, торговые комплексы) $500 млн

8. Татьяна Кузнецова, заместитель председателя правления ПАО «Новатэк» $450 млн

9. Евгения Гурьева, член правления Благотворительного фонда Андрея Гурьева, супруга миллиардера Андрея Гурьева, совладелица «Фосагро» $400 млн

10. Наталья Луценко, вместе с мужем Александром основала и владеет группой компаний «Содружество» (агробизнес) $400 млн

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