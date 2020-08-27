В ракетных войсках пойман украинский агент

В Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения Фото: ТАСС

ФСБ сообщает: «В Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН, - ред.), собиравший и передававший в Главное управление разведки Минобороны Украины сведения, составляющие государственную тайну».

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК («Госизмена»), которая предусматривает наказание - от 12 до 20 лет лишения свободы. Пока лишь «неофициально» известно, что попавшийся на «госизмене» Сергей Сидорчук имеет звание подполковника. Какие именно секретные сведения он собирал и передавал в Киев, не сообщается.

Это первый случай, когда агентом украинской разведки оказался офицер РВСН. Он занимал должность, которая позволяла иметь доступ к секретным документам части и сведениям о ее задачах.

Сразу же возникает вопрос - а зачем вообще Украине сведения о стратегических ракетах в России? Да еще о части в Сибири, в Барнауле?

Ответ прост. Эти сведения бесценны для США. И Киев тут просто работает на американскую разведку, исполняя ее прямые заказы.

ХРОНИКИ УКРАИНСКОГО ШПИОНАЖА

Наиболее активную шпионскую «деятельность» на территории России ведут 3 украинских ведомства – Главное управление разведки Минобороны, Служба внешней разведки и Служба безопасности.

Кого они вербуют чаще всего? Это военнослужащие и гражданский персонал Российской армии и военно-промышленного комплекса или сотрудники военных НИИ, которые родились на Украине или имеют там родню.

Все разведорганы Украины под плотным кураторством спецслужб США, сотрудники которых выступают как в роли советников, так и заказчиков - потребителей добытой украинской разведкой информации.

По статистике последних 6 лет украинских агентов в России задерживают (в среднем) раз в квартал. Чаще всего - в Крыму и в областях, граничащих с Украиной.

Начиная с 2014 года известно о 30 случаях задержания в России сотрудников украинских спецслужб, а также их агентов.

Нынешний случай в Барнауле стал уже пятым за 2020 год. А за два последних года статистика поимки украинских шпионов в России выглядит вот так.

11 февраля 2018 года ФСБ РФ задержала в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко по подозрению в шпионаже. По данным российской спецслужбы, "указанное лицо целенаправленно собирало и передавало спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников Федеральной службы безопасности, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства". Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК России ("Шпионаж"). 12 февраля 2018 года Константина Давыденко арестовали. Он признался, что работал в Крыму по заданию Службы безопасности Украины. 6 июня 2019 года Верховный суд Крыма приговорил его к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. 15 октября 2019 года Верховный суд России смягчил приговор Давыденко с 10,5 до семи лет колонии.

В апреле 2018 года на территории Нижегородской области сотрудниками ФСБ по обвинению "в шпионаже и попытке контрабанды комплектующих военного назначения" задержали гражданина Украины юриста Игоря Кияшко. Процесс по делу Кияшко рассматривался Нижегородским областным судом в закрытом режиме. В декабре 2018 года Игоря Кияшко приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

24 сентября 2018 года в Краснодарском крае сотрудники ФСБ выявили и выдворили из РФ агента СБУ, гражданина Украины Сергея Стефаненко, пытавшегося собирать информацию о военных объектах и передвижении сил Минобороны РФ в регионе.

12 ноября 2018 года стало известно о задержании в Краснодарском крае гражданина Украины Юрия Пермякова. Разоблаченный агент Службы безопасности Украины работал под псевдонимом "Вова". СБУ завербовала его с целью получения украинской спецслужбой информации о передвижении военной техники на территории Юга России. Впоследствии Пермяков дал признательные показания и был выдворен за пределы РФ.

В ноябре 2018 года в Ростовской области был задержан 71-летний житель поселка Чертково Владимир Моргунов. По версии следствия, он передавал "сотруднику иностранной спецслужбы во время встреч на украинской стороне" информацию об обстановке в приграничном Чертковском районе и расположении российской военной техники у границы с Украиной. 9 октября 2019 года Ростовский облсуд признал Владимира Моргунова виновным в государственной измене и приговорил к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на год.

16 октября 2019 года в Крыму по обвинению в госизмене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ) задержали и арестовали гражданина РФ и Украины Ивана Яцкина. По версии следствия, он собирал в Крыму и передавал спецслужбам Украины сведения, составляющие государственную тайну России. В рамках уголовного дела Яцкина этапировали для следственных действий в Москву. Материалы дела находятся под грифом "секретно".

20 ноября 2019 года ФСБ РФ сообщила о задержании в городе Аксай Ростовской области российского военнослужащего Руслана Артыкова за шпионаж в пользу Украины. По данным ФСБ, военнослужащий Южного военного округа, "выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России". 21 ноября Артыков был арестован Ростовским военным гарнизонным судом.

29 ноября 2019 года ФСБ сообщила о задержании в Севастополе и последующем аресте гражданки России по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины. Как отметили в Центре общественных связей ФСБ, "возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России ("Государственная измена")". Документы по делу засекречены.

15 апреля 2020 года Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Крыму двоих подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Украины. По данным ФСБ, была пресечена деятельность агентурной группы, завербованной полковником Олегом Ахмедовым (из подразделения украинской военной разведки в Херсоне). В нее входили военнослужащая Вооруженных сил России, подозреваемая в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки сведений, составляющих государственную тайну, и гражданин Украины, подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы. В отношении них возбуждены уголовные дела о госизмене и шпионаже.

22 июня 2020 года ФСБ РФ сообщила о задержании начальника районного отдела УМВД по Курской области подполковника полиции Дмитрия Борзенкова по подозрению в госизмене - за передачу сведений, составляющих гостайну, Службе безопасности Украины. Он отстранен от должности на время расследования и арестован по решению суда.

6 июля 2020 года стало известно, что сотрудники ФСБ России установили причастность бывшего украинского футболиста Василия Василенко к шпионажу в пользу Украины. Ему предъявлено обвинение. Имеющий украинское гражданство Василенко был арестован в Москве еще в октябре 2019 года за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов"). Весной 2020 года обвинение было переквалифицировано на шпионаж.

30 июля 2020 года ФСБ РФ сообщила о задержании в Севастополе военнослужащего Черноморского флота, собиравшего и передававшего в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие гостайну сведения. В отношении него возбуждено уголовное по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").