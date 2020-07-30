За последние годы ФСБ разоблачила десятки украинских диверсантов - последнего задержали в Севастополе

Судя по количеству и интенсивности задержаний украинских шпионов в Крыму, это направление было и остается наиболее «приоритетным» для главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности этой страны. Лазутчиков и предателей военная контрразведка ФСБ России регулярно вылавливает и разоблачает «пачками» и поодиночке.

Вот и на днях в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота по подозрению в государственной измене (он офицер или мичман, пока не уточняется). По данным Центра общественных связей ФСБ, он передавал украинской разведке сведения, составляющие гостайну. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Государственная измена"). Предателю грозит от 12 до 20 лет колонии.

ХРОНИКИ ШПИОНАЖА И ПРЕДАТЕЛЬСТВА

Только за последние 5 лет российская контрразведка разоблачила и задержала в Крыму десятки украинских диверсантов и шпионов. Вот – лишь несколько наиболее громких случаев.

12 февраля 2018 года в Симферополе по подозрению в шпионаже задержан гражданин Украины Константин Давыденко. По данным правоохранительных органов, мужчина на полуострове действовал по заданию спецслужб Украины.

23 ноября 2017 года сотрудники военной контрразведки задержали в Севастополе по подозрению в шпионаже гражданского служащего Черноморского флота. Предположительно, задержанный выполнял задания украинских спецслужб, которые в свою очередь передавали информацию США.

29 сентября 2017 пресс-служба ФСБ распространила видео задержания Дмитрия Долгополова и Анны Сухоносовой, которые подозреваются в работе на украинские спецслужбы. Указанные лица собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота.

Дмитрий Долгополов и Анна Сухоносова были задержаны в 2017 году.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

22 ноября 2016 года сотрудники ФСБ задержали в Севастополе бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота капитана второго ранга в запасе Леонида Пархоменко. Следователи уверены, что он выполнял задания ГУР МО Украины, собирал и передавал этой спецслужбе сведения о Черноморском флоте, составляющие государственную тайну.

21 ноября 2016 года Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца двух ранее задержанных украинцев, подозреваемых в разведывательной деятельности. Были арестованы Алексей Стогний и Глеб Шаблий, которых следствие подозревает в работе на украинскую военную разведку. Капитана II ранга Глеб Шаблий, в частности, использовал легенду бизнесмена. При этом по указанию Главного управления разведки минобороны Украины выполнял разведывательные задания.

Полковник Главного управления разведки Украины Алексей Стогний был задержан 15 ноября 2016 года. Прикрытием для его основной деятельности в Крыму служил магазин канцелярских товаров в Севастополе. Стогний - выпускник Севастопольского военно-морского института имени Нахимова по специальности "радиотехническое вооружение", служил на украинском флоте, затем был старшим офицером 13-го отдела первого департамента ГУР Минобороны Украины. Кроме разведки сотрудники украинских спецслужб планировали также проведение диверсий на инфраструктурных объектах Крыма - станциях очистки воды, газораспределительных сетях, электростанциях, военных заводах.

Полковник Главного управления разведки Украины Алексей Стогний был задержан 15 ноября 2016 года.

9 ноября 2016 года в Крыму были задержаны участники украинской диверсионно-террористической группы их трех человек. Двое из них - Алексей Бессарабов и Дмитрий Штыбликов - 14 ноября дали признательные показания о службе в Главном управлении разведки минобороны Украины и рассказали о целях и задачах своей работы на полуострове. В частности, они вели наблюдение за российскими военными подразделениями и подбирали объекты для диверсий.

12 августа 2016 года в Крыму был задержан гражданин Украины Сулейманов. На допросе он признался: что был завербован ГУР МО Украины в октябре 2015 года и получил псевдоним Юзеф. В его обязанности входила разведка будущих объектов для терактов, а также сбор сведений о военных объектах в Крыму. 30 июля 2016 года Сулейманов заложил муляж взрывного устройства в аэропорту Симферополь, чтобы понаблюдать за действиями правоохранителей. Во время операции он был задержан.

10 августа 2016 года ФСБ сообщила о предотвращении террористических актов на территории Республики Крым, подготовленных ГУР МО Украины. Цель диверсий и террористических актов – дестабилизация социально-политической обстановки в регионе в период подготовки и проведения выборов федеральных и региональных органов власти», – говорится в сообщении ФСБ. По данным ведомства, в ночь с 6 на 7 августа в районе Армянска была обнаружена группа диверсантов. При задержании террористов в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России. На месте боестолкновения обнаружены 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 кг в тротиловом эквиваленте, боеприпасы и специальные средства инициирования, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружие, состоящие на вооружении специальных подразделений вооруженных сил Украины.

16 мая 2016 года было возбуждено уголовное дело о попытке вывоза на Украину запчастей от самолетов и вертолетов двумя военнослужащими Черноморского флота. Роман Голято работал начальником группы регламента и ремонта авиационного оборудования технико-эксплуатационной части авиационного полка морской авиации Черноморского флота. Алексей Басенко проходил службу авиационным техником вертолётного звена смешанной вертолетной эскадрильи.

Старший лейтенант Роман Голято работал начальником группы регламента и ремонта авиационного оборудования.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

«В ходе согласованных со следствием плановых оперативно-розыскных мероприятий участники уголовного процесса дали признательные показания в отношении совершенного преступления», - сообщили тогда в Погрануправлении ФСБ по Крыму.

9 мая 2015 года стало известно, что шпион Службы безопасности Украины, который собирал сведения в Крыму, разоблачен и депортирован на Украину. По информации СМИ, 24-летний житель Днепропетровска Антон Локоть приехал в Крым по заданию СБУ, чтобы проводить разведку в районах дислокации береговых частей Черноморского флота с целью сбора данных о количестве техники и численности личного состава. В его задачу также входили поиск и вербовка недовольных присоединением полуострова к России.