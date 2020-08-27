Курс молодого родителя: детские анализы и что нужно знать о них

Диарея и паразиты

Инфекционные заболевания, в особенности диарея – самый частый повод обратиться к педиатру. По данным ВОЗ, диарея – вторая по значимости причина смерти среди детей в возрасте до пяти лет: ежегодно умирает 525 тысяч. Каждый год в мире регистрируется около 1,7 миллиарда случаев детской диареи.

Диарею можно предотвращать и лечить, главное – безопасная питьевая вода, надлежащая санитария и гигиена. К сожалению, иногда любопытство играет с детьми злую шутку, подталкивая изучать мир способом «попробовать на вкус».

«Вирусы, в частности ротавирус – основная причина диареи у детей раннего возраста. В силу особенностей этой возрастной группы возможны и другие, например лактазная недостаточность – ее диагностируют анализом кала на углеводы. Этот анализ актуален и в первый месяц жизни, поскольку она проявляется по-разному: дети плохо набирают вес, у них жидкий стул, иногда пенистый, с кисловатым запахом, с комочками, и эти симптомы часто появляются после кормления.

У детей старшего возраста в числе причин превалируют бактерии и паразиты. В зависимости от времени возникновения жалоб возможны различные лабораторные методы, например, микробиологический, или ПЦР.

Для общей диагностики рекомендуется копрограмма, для ранней – ПЦР: кал на ротавирусы, норовирусы, астровирусы, энтеровирусы, шигеллы, сальмонеллы, энтероинвазивную кишечную палочку. Важны и исследование кала на дисбактериоз с подбором антибактериальной чувствительности и бактериофагов, и посев кала на микрофлору», - комментирует педиатр.

В рамках общей диагностики, для подготовки для детского сада, санатория, бассейна, стационара важна диагностика паразитарных инвазий. Она знакома многим: это анализ кала на яйца гельминтов и исследование соскоба на энтеробиоз.

«Последний анализ требует неоднократной проверки и сдачи кала 3-4 раза с определённым интервалом. Не всегда это удобно, не все могут собрать кал правильно и вовремя. Альтернатива – исследования крови на аскариды, токсокары, трихинеллы, описторхии и простейшие – лямблии», - отмечает врач-педиатр Лаборатории «Гемотест».

Что вызывает кашель?

Кашель – вторая жалоба, с которой часто сталкивается педиатр. Его основная причина – вирусные заболевания, такие как инфекционный мононуклеоз.

В этом случае для диагностики применяют общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и подсчетом атипичных мононуклеаров, мазок из зева методом ПЦР, либо взятие крови на антитела. Для полной картины рекомендуется сдача как капсидных антител, так и ядерных, и ранних.

Цитомегаловирус, респираторно-синцитиальный вирус и аденовирус тоже находятся среди частых причин кашля. Их тоже можно обнаружить с помощью ПЦР-исследования и анализа крови на антитела.

Еще одна причина – бактериальная инфекция. В этом случае проводят посев мокроты, если она есть, мазок из зева и носа на микрофлору с подбором антибактериальной чувствительности и бактериофагов. Не лишним будет исследование антител в крови на хламидию пневмонии и микоплазму пневмонии, а также мазок на коклюш и паракоклюш.

«Хоть нос и зев сообщаются между собой, бактериальные агенты могут быть разные. Может подсоединиться грибковый агент. В связи с этим стоит добавлять подбор чувствительности к антибактериальным, противогрибковым препаратам и бактериофагам. К бактериофагам сейчас склоняются многие родители, но эти препараты действенны не в каждом случае. Отмечу, что в посевах на микрофлору не будут обнаружены вирусы.

Причиной кашля могут быть и аллергические реакции. У диагностики на аллергии есть этапность. Начните со сдачи IgE общего по крови. Далее потребуется консультация у аллерголога, который подберёт возможные аллергены», - дополнила Варвара Фролова.

Вакцинация – отдельный вопрос

Перед вакцинацией необходимо пройти общий анализ мочи и клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой. На основании этих исследований и при отсутствии патологических состояний можно привить ребенка.

Правила подготовки

• Исследования крови: проводятся натощак. Для детей первого года жизни промежуток между кормлениями 3.5-4 часа, более старшего возраста – от 5 часов. Чтобы кровь не сгустилась, необходимо обильное питье.

• Исследование кала: кал должен быть получен без слабительных и клизм. В нем не должно быть мочи. Собирать кал нужно с не впитывающей поверхности, такой как полиэтиленовый пакет. Можно пользоваться газоотводной трубочкой. Кал не рекомендуется хранить в холодильнике. Для детей старшего возраста возможен сбор в горшок, который до этого следует обработать мыльным раствором, либо специальными моющими растворами, и после обдать кипятком.

• Исследование мочи: сбор ведется утром. Ребенка предварительно нужно подмыть. Для девочек с менструациями в этот период сдавать анализ не рекомендуется. Для детей первого года применяют специальные мочеприемники.

• Взятие мазка: натощак, не пить и не чистить зубы. Мазок можно сдать днем в промежуток после приема пищи от 3 часов. За 14 дней до исследования исключите орошение антисептическими растворами, прием противогрибковых и противовирусных препаратов по согласованию с врачом.

• Соскоб на энтеробиоз: получите в лабораторном отделении контейнер для сбора. Утром, до мочеиспускания и дефекации несколько раз приложите клейкой поверхностью к перианальным складкам на 3-5 секунд.

Материал подготовлен при поддержке Лаборатории «Гемотест»