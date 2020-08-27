«Около 5 тысяч рублей на ребенка»: Мишустин рассказал о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Михаил Мишустин на заседании правительства. Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

34 миллиарда рублей будут направлены регионам на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

- Сегодня дополнительно направим 34 миллиардов рублей субъектам РФ и городу Байконур на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, это около 5 тысяч рублей на ребенка, - сказал Мишустин.

Премьер отметил, что по указу президента с этого года такие выплаты назначаются малообеспеченным семьям.

Еще дополнительно 50 миллиардов рублей будет выделено на расселение аварийного жилья, в том числе на Дальнем Востоке.

- По поручению президента будем решать проблему ускоренными темпами, - сказал Мишустин.

Кроме того, правительство распределило деньги на поддержку медиков.

- 22 миллиарда рублей пойдут на августовские выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом,

- 1,8 миллиарда рублей — соцработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом,

- более 320 миллионов рублей — на выплаты медикам центров Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

А еще Мишустин рассказал, что правительство выделит гранты в размере 1,2 миллиарда рублей на развитие туризма. Деньги смогут получить компании и индивидуальные предприниматели, которые предложат новые проекты по созданию туристических маршрутов и мобильных путеводителей, а также инфраструктуры для безбарьерной среды.

КСТАТИ

Эксперт рассказал, когда государство продолжит выплаты 10 тысяч рублей на детей до 16 лет

В парламенте уже приготовили законопроект о ежегодных выплатах к 1 сентября (подробности)