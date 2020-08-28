Анекдоты: Когда чужой муж тратит последнюю тысячу на фейерверки и шампанское, то он, понимаете ли, романтик, а когда свой - дебил

- Доктор, у меня депрессия!
- Самое лучшее лекарство - это с головой окунуться в работу!
- Но я замешиваю бетон!
* * *
Свекрови думают, что у невесток на уме только пьянки, гулянки и мужики! По-о-омнят еще свою молодость!
* * *
- Словами не передать, любимая, как я тебя люблю!
- Деньгами передай.
* * *
Беда не приходит одна. После взрыва на цементном заводе прошел дождь, и жизнь на предприятии окончательно замерла.
* * *
- Милый, что-то ты сегодня какой-то зооморфный...
- Чего?!
- На козла похож, говорю.
* * *
Вчера в Ухрюпинске наряд полиции, приехавший опечатывать нелегальное казино, на прощание проиграл в нем свое оружие, форму и «уазик».
* * *
При входе в магазин не разрешайте приставлять градусник к вашему лбу, чтобы измерить температуру.
Они стирают так память.
Вчера я зашел со списком от жены: хлеб, молоко, курица, кефир и так далее, а вышел - с двумя бутылками пива.
* * *
Золотое правило управления:
На работе всегда присутствует один человек, который знает, что происходит на самом деле, его и надо уволить в первую очередь!
* * *
Маленькие хитрости.
Если ночью выйти во двор, лечь на землю и долго-долго смотреть на звездное небо через дуршлаг, то можно увидеть лицо врача скорой помощи.
* * *
- Как говорят в народе, лучше водка в руках, чем журавль в небе.
- Петрович! Может, синица в руках?
- Может. Но лучше водка!
* * *
- Сколько феминисток нужно, чтобы вкрутить лампочку?
- Две. Одна вкручивает, а другая следит за тем, чтобы им ни один мужик не помог.
* * *
А вы заметили, что если все жители многоквартирного дома чисто вымыты и благоухают шампунями, значит, либо у них завтра на две недели отключат горячую воду, либо сегодня ее наконец снова включили?
* * *
Сантехник Петрович после перенесенных инсульта и инфаркта пьет исключительно за здоровье.
* * *
Купил в онлайн-магазине табуретку. Теперь Яндекс постоянно автоматически предлагает мне купить мыло и веревку.