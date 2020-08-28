Анекдоты: Когда чужой муж тратит последнюю тысячу на фейерверки и шампанское, то он, понимаете ли, романтик, а когда свой - дебил

- Доктор, у меня депрессия!

- Самое лучшее лекарство - это с головой окунуться в работу!

- Но я замешиваю бетон!

* * *

Свекрови думают, что у невесток на уме только пьянки, гулянки и мужики! По-о-омнят еще свою молодость!

* * *

- Словами не передать, любимая, как я тебя люблю!

- Деньгами передай.

* * *

Беда не приходит одна. После взрыва на цементном заводе прошел дождь, и жизнь на предприятии окончательно замерла.

* * *

- Милый, что-то ты сегодня какой-то зооморфный...

- Чего?!

- На козла похож, говорю.

* * *

Вчера в Ухрюпинске наряд полиции, приехавший опечатывать нелегальное казино, на прощание проиграл в нем свое оружие, форму и «уазик».

* * *

При входе в магазин не разрешайте приставлять градусник к вашему лбу, чтобы измерить температуру.

Они стирают так память.

Вчера я зашел со списком от жены: хлеб, молоко, курица, кефир и так далее, а вышел - с двумя бутылками пива.

* * *

Золотое правило управления:

На работе всегда присутствует один человек, который знает, что происходит на самом деле, его и надо уволить в первую очередь!

* * *

Маленькие хитрости.

Если ночью выйти во двор, лечь на землю и долго-долго смотреть на звездное небо через дуршлаг, то можно увидеть лицо врача скорой помощи.

* * *

- Как говорят в народе, лучше водка в руках, чем журавль в небе.

- Петрович! Может, синица в руках?

- Может. Но лучше водка!

* * *

- Сколько феминисток нужно, чтобы вкрутить лампочку?

- Две. Одна вкручивает, а другая следит за тем, чтобы им ни один мужик не помог.

* * *

А вы заметили, что если все жители многоквартирного дома чисто вымыты и благоухают шампунями, значит, либо у них завтра на две недели отключат горячую воду, либо сегодня ее наконец снова включили?

* * *

Сантехник Петрович после перенесенных инсульта и инфаркта пьет исключительно за здоровье.

* * *

Купил в онлайн-магазине табуретку. Теперь Яндекс постоянно автоматически предлагает мне купить мыло и веревку.