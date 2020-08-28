Мой учебный уголок - он не низок, не высок.
Правила письменного стола
СТУЛ
50 см - глубина сиденья. Стул должен быть таким, чтобы ребенок занимал все сиденье и опирался спиной на спинку, а ноги должны касаться пола полной ступней.
Лучше выбирать стул с дополнительной перекладиной для ног (как на фото вверху) - это поможет снять нагрузку с поясницы.
Если высота стула не меняется, спасет подставка под ноги или перекладина в столе.
Подсказка: Чашеобразные сиденья помогают принимать удобную, но правильную позу.
Если высота стула не меняется, спасет подставка под ноги или перекладина в столе.
СТОЛ
26 - 32 сантиметра - расстояние от глаз ребенка до тетради или учебника за столом;
5 сантиметров - расстояние от края стола до туловища ребенка;
50 сантиметров - минимальное расстояние от глаз до экрана компьютера или ноутбука. Для младшеклассников лучше выбрать парту или стол с наклонной столешницей. Почему?
30 градусов - оптимальный угол зрения для чтения;
15 градусов - оптимальный угол зрения для письма (если у вас нерегулируемый письменный стол, следует приобрести специальную подставку для чтения книг).
Подсказка: Ребенок стоит около школьного стола - стол должен быть на 2 - 3 см выше его локтя. Между грудью ребенка и столом должно быть расстояние в ладонь.
Шпаргалка: высота стола и стула
Правильное питание для школьника
Этот пункт также очень важен для детского здоровья. Детское ожирение, к сожалению, встречается сейчас так же часто, как и взрослое. Ориентироваться стоит на следующие цифры:
Правильное питание для школьника
Сколько вешать в граммах?
Рюкзак или ранец - непременный атрибут школьника. Но вот проблем от неправильно подобранного ранца может быть куда больше. Вместе со всеми учебниками, сменкой и прочими принадлежностями ранец должен весить не более:
• в 1 - 2-х классах - 1,5 кг
• в 3 - 4-х классах - 2,5 кг
• в 5 - 6-х классах - 3 кг
• в 7 - 8-х классах - 3,5 кг
• в 9 - 11-х классах - 4 кг.
Всему свое время…
…за партой
Если ребенок сидит за партой скособочившись, это верный признак, что пора сделать перерыв! Неправильная поза и нарушения ведут к искривлению позвоночника. К тому же ученые (и не только британские) давно доказали: ровный позвоночник обеспечивает правильный приток крови к головному мозгу, так что заниматься интеллектуальными делами всем нужно с ровной спиной.
5 - 10 минут - достаточная продолжительность перерыва во время учебных занятий. А перерывы делаем КАЖДЫЕ…
20 минут - для первоклассников
30 - 35 минут - для 2 - 4-классников
45 минут - для 5 - 6-классников
1 час - для 7 - 9-классников
1,5 часа - для 10 - 11-классников (и для взрослых, кстати, тоже)
…перед экраном
Компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны - без них уже никуда. Чтобы сберечь зрение, стоит ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора.
Максимально допустимое экранное время:
1 - 2-е классы - не больше 20 минут в день;
3 - 4-е классы - не больше 25 минут в день;
5 - 6-е классы - не более 30 минут в день;
7 - 11-е классы - не более 35 минут в день.
Подсказка: Мы знаем, что у большинства родителей вписаться в эти нормативы никак не получается. В этом случае детям нужно предложить делать перерывы на гимнастику для глаз, чтобы снять напряжение. А также чередовать виды нагрузки - например, отвлечься от экрана и взять в руки бумажную книгу.