Мой учебный уголок - он не низок, не высок.

Правила письменного стола

СТУЛ

50 см - глубина сиденья. Стул должен быть таким, чтобы ребенок занимал все сиденье и опирался спиной на спинку, а ноги должны касаться пола полной ступней.

Лучше выбирать стул с дополнительной перекладиной для ног (как на фото вверху) - это поможет снять нагрузку с поясницы.

Если высота стула не меняется, спасет подставка под ноги или перекладина в столе.

Подсказка: Чашеобразные сиденья помогают принимать удобную, но правильную позу.

Если высота стула не меняется, спасет подставка под ноги или перекладина в столе.

СТОЛ

26 - 32 сантиметра - расстояние от глаз ребенка до тетради или учебника за столом;

5 сантиметров - расстояние от края стола до туловища ребенка;

50 сантиметров - минимальное расстояние от глаз до экрана компьютера или ноутбука. Для младшеклассников лучше выбрать парту или стол с наклонной столешницей. Почему?

30 градусов - оптимальный угол зрения для чтения;

15 градусов - оптимальный угол зрения для письма (если у вас нерегулируемый письменный стол, следует приобрести специальную подставку для чтения книг).

Подсказка: Ребенок стоит около школьного стола - стол должен быть на 2 - 3 см выше его локтя. Между грудью ребенка и столом должно быть расстояние в ладонь.

Шпаргалка: высота стола и стула

Правильное питание для школьника

Этот пункт также очень важен для детского здоровья. Детское ожирение, к сожалению, встречается сейчас так же часто, как и взрослое. Ориентироваться стоит на следующие цифры:

Правильное питание для школьника

Сколько вешать в граммах?

Рюкзак или ранец - непременный атрибут школьника. Но вот проблем от неправильно подобранного ранца может быть куда больше. Вместе со всеми учебниками, сменкой и прочими принадлежностями ранец должен весить не более:

• в 1 - 2-х классах - 1,5 кг

• в 3 - 4-х классах - 2,5 кг

• в 5 - 6-х классах - 3 кг

• в 7 - 8-х классах - 3,5 кг

• в 9 - 11-х классах - 4 кг.

Всему свое время…

…за партой

Если ребенок сидит за партой скособочившись, это верный признак, что пора сделать перерыв! Неправильная поза и нарушения ведут к искривлению позвоночника. К тому же ученые (и не только британские) давно доказали: ровный позвоночник обеспечивает правильный приток крови к головному мозгу, так что заниматься интеллектуальными делами всем нужно с ровной спиной.

5 - 10 минут - достаточная продолжительность перерыва во время учебных занятий. А перерывы делаем КАЖДЫЕ…

20 минут - для первоклассников

30 - 35 минут - для 2 - 4-классников

45 минут - для 5 - 6-классников

1 час - для 7 - 9-классников

1,5 часа - для 10 - 11-классников (и для взрослых, кстати, тоже)

…перед экраном

Компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны - без них уже никуда. Чтобы сберечь зрение, стоит ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора.

Максимально допустимое экранное время:

1 - 2-е классы - не больше 20 минут в день;

3 - 4-е классы - не больше 25 минут в день;

5 - 6-е классы - не более 30 минут в день;

7 - 11-е классы - не более 35 минут в день.

Подсказка: Мы знаем, что у большинства родителей вписаться в эти нормативы никак не получается. В этом случае детям нужно предложить делать перерывы на гимнастику для глаз, чтобы снять напряжение. А также чередовать виды нагрузки - например, отвлечься от экрана и взять в руки бумажную книгу.