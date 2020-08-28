Продолжается прием заявок на Всероссийские творческие конкурсы ко Дню матери

Фестиваль — прекрасный повод еще раз выразить свои нежные чувства главной женщине в жизни, символу сохранения мира во всем мире! - уверены его организаторы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 ноября будет отмечаться очень важный для каждого праздник - День матери. Он посвящен самым дорогим, самым близким, любимым нашим людям. И готовиться начинать к нему стоит не накануне - а заранее.

Так решили организаторы масштабного фестиваля «День матери». Его проводят РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» и «Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в рамках Всероссийского проекта «Многодетная Россия».

Его задача - изменить образ многодетной семьи в глазах общества, поднять ее престиж, обеспечить социальные лифты и равные возможности для всех детей.

Фестиваль состоит из трех Всероссийских конкурсов: «Мамина мечта», «Мама — хранитель семейных традиций» и «История успеха».

1 апреля 2020 года начался прием заявок, который продлится до 30 сентября. 15 октября будут названы имена победителей, 9 ноября состоится масштабный финальный концерт фестиваля, а 29 ноября, в день праздника, его покажут в телеэфире. На сцене вместе со звездами выступят талантливые дети из больших семей со всей страны.

- Фестиваль — прекрасный повод еще раз выразить свои нежные чувства главной женщине в жизни, символу сохранения мира во всем мире! - уверены его организаторы.

Всероссийский конкурс «Мамина мечта» проводится в социальных сетях Instagram, Facebook, TikTok, ВКонтакте, Youtube. Организаторы конкурса ждут творческие посты на тему «О чем мечтает моя мама» с хэштегом #Моямамамечтает.

На конкурс «Мама - хранитель семейных традиций» принимают сочинения на тему «Мама - хранитель семейных традиций». Присылать их можно на сайт многодетные-семьи.рф.

На конкурс «История успеха» можно присылать сочинения на тему «Мамина история успеха» с историями достижений многодетных матерей. Отправляйте их также на сайт многодетные-семьи.рф.

Подробные условия участия в фестивале на сайте: многодетные-семьи.рф