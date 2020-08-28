Врачам, боровшимся с коронавирусом, подарят 500 поездок в Карелию

Медикам предстоит посетить горный парк «Рускеала» и его знаменитый Мраморный каньон. Фото: Александр ГЛУЗ

«Туризм России – медикам России» - так называется благотворительная акция, которую организовали Российский союз туриндустрии (РСТ) и Ассоциация туроператоров России (АТОР). Туристические компании решили отблагодарить врачей, которые многие месяцы находятся на передовой борьбы с коронавирусом, которые трудятся, не жалея сил и времени, зачастую - не видя неделями родных. Медики, как никто, заслужили отдых. И туроператоры решили его им подарить - бесплатно.

К акции присоединились петербургский туроператор «СканТур» и горный парк «Рускеала». Они дарят 500 бесплатных однодневных поездок из Санкт-Петербурга в Карелию врачам и медсестрам.

Медикам предстоит посетить горный парк «Рускеала» и его знаменитый Мраморный каньон. По дороге также запланирована остановка в Приозерске, где туристы осмотрят древнюю каменную крепость, а в Сортавале увидят строения различных архитектурных стилей. Путешествие организовано на автобусе класса «Люкс», который оборудован wi-fi, туалетом и автоматом с горячими напитками.

- Мы хотели создать для медицинских работников максимально возможные комфортные условия в пути. Этот тур – наша бесконечная признательность тем, кто самоотверженно боролся с обрушившимся на нас вирусом, – говорит ведущий менеджер по маркетингу и PR туроператора «СканТур» Екатерина Тюнина.

- Я очень рад, что несмотря на жесточайший кризис в туристической отрасли, все больше компаний присылают свои предложения бесплатного отдыха для врачей, которые все еще находятся на передовой. Сегодня у нас есть предложения от турбизнеса для 2500 тысяч медиков, это совершенно разные программы – от отдыха на российских курортах, до увлекательных экскурсионных программ и бесплатного проживания за рубежом, - отметил президент РСТ Андрей Игнатьев.

В акции «Туризм России – медикам России» участвуют компании из разных городов страны. Так, в июле туроператоры «Алеан» и BSI Group организовали отдых в Краснодарском крае для волонтеров-медиков. В августе компания «Тари Тур» организовала масштабную поездку в Петербург и Москву для 200 врачей, медсестер и волонтеров-медиков. А туроператор «Карелия Гид» и новгородский Центр развития туризма «Красная изба» подготовили для 100 медиков поездки в Великий Новгород.

ВАЖНО

Чтобы отправить в бесплатное путешествие в горный парк «Рускеала» в рамках акции «Туризм России – медикам России» медикам необходимо:

1. Зайти на сайт координатора акции – Центра корпоративного волонтерства «ДаДобро»

2. Ознакомиться с регламентом участия в разделе туроператора «СканТур»

3. Сроки действия проекта: 17.08.2020 г. до 31.10.2020 г.