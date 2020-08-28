Безъядерный Казахстан стал примером для подражания на глобальной арене

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Исторический вклад первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в спасительный для человечества процесс ядерного разоружения признан во всем мире. Назарбаеву присуждён высокий статус «Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний», об этом было торжественно объявлено на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, созванной по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний, отмечаемого ежегодно 29 августа по инициативе Республики Казахстан. В обращении первого главы молодого государства слышен призыв, который должны услышать все ответственные правительства планеты: последовать примеру Казахстана и объединить усилия для того, чтобы остановить «ядерное безумие». В нынешней, крайне непростой международной обстановке Назарбаев предлагает провести саммит в четырёхстороннем формате с участием Соединённых Штатов, России, Китая и Европейского Союза для разработки многостороннего соглашения о поэтапном сокращении ядерных вооружений. В качестве доброй традиции Нурсултан Назарбаев предлагает сделать площадкой этих переговоров Республику Казахстан.

Последний в истории ядерный взрыв

19 октября 1989 года прогремел последний взрыв на знаменитом Семипалатинском ядерном полигоне в Казахстане, строительство которого было начато в 1947 году, а первое испытание проведено в 1949-м. 29 августа 1991 года Нурсултан Назарбаев издал президентский указ о закрытии полигона. В этот исторический момент на территории Казахстана находилось 1 216 ядерных боеприпасов, по их количеству и мощи республика входила в число лидеров мирового ядерного клуба, занимая четвёртое место.

«Я считаю, Казахстан, который закрыл полигон, отказался от ядерного оружия, помог вздохнуть свободно всему человечеству. Представляете, столько оружия в таком государстве. Это могло попасть в руки любого человека. Сегодня я президент, может быть и другой президент. С каким настроением, кто придёт и что будет с моей страной, и какое будет отношение? Поэтому мы приняли взвешенное решение убрать эти ракеты и дальние бомбардировщики поменять на военные самолёты, которые нам нужны были, на военную технику, и продать топливо, находящееся в боеголовках ядерных ракет, получить деньги за это и получить инвестиции», - вспоминал Назарбаев в 2016 году в интервью японскому информационному агентству «КиодоЦусин».

С помощью специалистов из России и США последний ядерный заряд на бывшем Семипалатинском полигоне был уничтожен 7 мая 1995 года, а 29 июля 2000 года на полигоне была взорвана последняя штольня для проведения испытаний.Выступая в июне 2009 года на торжестве, посвящённом 20-летию прекращения испытаний, ив июле того же года на открытии Съезда лидеров мировых и традиционных религий, первый президент Казахстана предложил объявить 29 августа Всемирным днём отказа от ядерного оружия.

Международное движение за ядерное разоружение существует многие десятилетия, как и антиядерные инициативы политиков. Можно вспомнить, например, что Договор о нераспространении ядерного оружия был одобрен на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1968 году. Однако действия Казахстана в этом направлении относятся к числу беспрецедентных. Отказавшись по собственной инициативе от ядерного оружия, молодое государство приобрело моральное право выступать с мирными инициативами на мировой арене. Казахстан получил гарантии безопасности от ядерных держав, их помощь в ликвидации последствий испытаний на Семипалатинском полигоне, завоевал высокое доверие политического сообщества.

Отменить испытания: наша миссия

В декабре 2009 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении 29 августа Международным днём действий против ядерных испытаний. Отныне в этот день в разных уголках мира проводятся акции, цель которых состоит в том, чтобы с самых высоких трибун предупредить народы о мрачных последствиях испытаний ядерного оружия. То, что дата проведения международных акций приурочена ко дню официального закрытия Семипалатинского полигона, придаёт решению властей Казахстана историческое и глобальное значение.

В резолюции содержится призыв ко всем государствам-членам Организации Объединённых Наций, политикам, гражданскому обществу, научным кругам и масс-медиа отмечать Международный день действий против ядерных испытаний, используя все инструменты информационно-просветительской работы. Международный день был впервые проведён в 2010 году. После этого во всём мире 29 августа проходят симпозиумы, конференции, выставки, лекции, которые служат информационным поводом для того, чтобы напомнить странам и народам о недопустимости ядерных испытаний.

26 августа 2010 года в Астане состоялась первая конференция, посвящённая этому дню, с участием представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и других международных организаций. Участники конференции обратились к главам государств с призывом присоединиться к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принятому ООН в сентябре 1996 года.

Год спустя, в октябре 2011-го в Астане и Семее (бывшем Семипалатинске) состоялся международный форум «За безъядерный мир», посвящённый 20-летию независимости Казахстана и 20-й годовщине со дня закрытия Семипалатинского полигона.В работе форума приняли участие генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано, секретарь подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Тибор Тот, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Муратбек Иманалиев, заместитель министра энергетики США Дэниэл Понеман, экс-президент Южной Африки, Нобелевский лауреат Фредерик де Клерк, мэр японского города Нагасаки Томихиса Тауэ, парламентарии из США, Франции, Великобритании, Норвегии, Японии, главы дипломатических миссий, представители академических кругов и неправительственных организаций.

По итогам конференции была принята Астанинская декларация, в которой, в частности, говорилось, что объявление 29 августа Международным днём действий против ядерных испытаний призвано способствовать разоружению,нераспространению самого опасного оружия, построению безъядерного мира.

27-29 августа 2012 года в Астане, Семее и Курчатове состоялась международная конференция «От запрета ядерных испытаний к миру, свободному от ядерного оружия». В работе форума участвовали депутаты парламентов 46 стран мира, представители международных организаций, политические лидеры, учёные.

С трибуны конференции президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о новой международной инициативе страны - запуске проекта ATOM (AbolishTesting: OurMission – «Отменить испытания: наша миссия»). Глава республики вновь призвал к скорейшей разработке и принятию Всеобщей декларации безъядерного мира. Проект АТОМ предоставил каждому жителю Земли возможность поставить свою подпись подвиртуальным обращением к правительствам государств мира с призывом покончить с ядерными экспериментами, добиться вступления в действие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и с помощью этих шагов в конечном итоге избавить планету от ядерной угрозы.

Презентации проекта АТОМ прошли в Организации по запрещению химического оружия в Гааге, штаб-квартире европейского отделения ООН в Женеве, в американском Сенате, в штаб-квартире Организации Договора в Вене, в Фонде Конрада Аденауэра в Берлине, а также на полях специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и международных конференций по гуманитарным последствиям ядерных испытаний в Норвегии, Мексике и Великобритании.

«От радиоактивной мглы к миру без ядерного оружия»

В последующие годы инициатива Казахстана продолжала набирать обороты, становясь важной частью глобальной миротворческой и гуманистической повестки.В 2013 году закрытие Семипалатинского полигона вспоминали на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, где Казахстан представлял министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Божко. Спустя два года Международный день действий против ядерных испытаний отмечался в штаб-квартире Организации Объединённых Наций с участием Группы высокого уровня, сформированной при поддержке представительства Казахстана. Участники Группы представили доклад «Путь к нулю: роль Организации Объединённых Наций в области ядерного разоружения и нераспространения».

29 августа 2016 года международная неправительственная организация «Парламентарии за ядерное нераспространение и разоружение» провела в Казахстане конференцию «Построение мира без ядерного оружия», посвящённую 25-летию закрытия Семипалатинского полигона. Форум собрал представителей более 50 стран, по его итогам был принят документ, название которого наиболее полно иллюстрирует роль Казахстана в глобальном движении за мир, свободный от угрозы самоуничтожения, - «Видение Астаны: от радиоактивной мглы к миру без ядерного оружия».

Назарбаевская премия за мир без ядерного оружия

29 августа 2017 года при участии президента Республики Казахстан и генерального директора МАГАТЭ в Усть-Каменогорске на базе Ульбинского металлургического завода состоялось торжественная церемония открытия офиса Банка низкообогащенного урана (БНОУ) МАГАТЭ. Термин «банк» в данном случае не относится к финансовой сфере, речь идёт о хранилище низкообогащённого урана общей массой до 90 метрических тонн, предназначенного для изготовления топлива для ядерных реакторов. Задача БНОУ - обеспечивать поставки ядерного топлива государствам-членам МАГАТЭ, использующих атомную энергетику в мирных целях, в случае дестабилизации рынка или нарушения действия других существующих механизмов поставок топлива для атомных электростанций. Предоставление Казахстаном своей территории БНОУ, помимо очевидных экономических целей, стало очередным шагом республики по укреплению режима нераспространения ядерного оружия.

29 августа 2018 года Астана встречала делегатов международной конференции Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) «Помня о прошлом, смотря в будущее». 29 августа прошлого года в Нур-Султане состоялось вручение «Назарбаевской премии за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность». Лауреатами премии стали исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо, и близкие в тот момент уже покойного генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил участникам торжества видеообращение, в котором подчеркнул, что мир, отказавшийся от ядерного оружия и ядерных испытаний, остаётся важнейшим приоритетом международного сообщества, и выразил признательность первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за приверженность этому курсу.Одновременно с этим в столице Казахстана при поддержке Управления ООН по вопросам разоружения был проведён семинар «Развитие и укрепление механизмов консультаций между существующими зонами, свободными от ядерного оружия».

А в Нью-Йорке в этот день постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров торжественно передал в секретариат организации документ о ратификации республикой Договора о запрещении ядерного оружия.Отметить исторический день 29 августа в прежних форматах в нынешнем году помешал коронавирус.

Однако встреча политиков состоялась в оnline-формате с участием генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша и председателя Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммада-Банде.Исполнительный секретарь Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо официально заявил о присуждениизвания «чемпионы ОДВЗЯИ» первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву и бывшему президенту Финляндии Тарью Халонену.

2 сентября в Вашингтоне американские неправительственные организации Arms Control Association и Center for Policy Research проведут вебинар на тему «Укрепление нормы запрета на ядерные испытания», в котором примут участие эксперты из США и Казахстана.А 8 сентября 2020 года в Лондоне состоится вебинар на тему «Многостороннее сотрудничество в период Post-COVID – шанс для достижения мира, свободного от ядерного оружия», среди участников которого – британские депутаты и дипломаты, представители ООН, заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев.

Инициатива Казахстана по построению безъядерного мира продолжает завоёвывать мир.