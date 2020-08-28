Погода в Москве 29 августа – 6 сентября: Лето закончится 30-градусной жарой, а осень порадует солнцем

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лето еще не закончилось! Да, уже прохладно. Да, в Москве снова дожди, и еще какие даже вот Третьяковку затопило. Но совсем скоро – буквально в выходные – погода снова станет летней. Солнечной и жаркой. Мало того – даже 30-градусный зной еще будет!

- До 1 сентября гарантирована прекрасная погода, - обещает читгателям “КП” главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Потом произойдет смена атмосферных процессов, но до настоящих осенних холодов дело пока не дойдет, погода останется комфортной всю первую неделю календарной осени.

Прогноз Гидрометцентр России о погоде в Москве на 29 августа – 6 сентября:

В субботу, 29 августа, ночью пройдут короткие дожди. Но не везде, лишь в некоторых районах области. Днем сухо, хоть и совсем нежарко, +20...+22 градуса.

В воскресенье, 30 августа, облачно, с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Потеплеет до +27 градусов.

В понедельник, 31 августа, солнечно и знойно, воздух прогреется до +30 градусов. Скорее всего, это будет самый жаркий день августа. Вот такой эффектный финал у лета-2020!

Во вторник, 1 сентября, ясное небо, без осадков. Но станет заметно прохладнее – днем не выше +23 градусов.

В среду, 2 сентября, переменная облачность, без дождей. Температура понизится до +15...+20 градусов.

В четверг, 3 сентября, сухо и прохладно, +14...+19 градусов.

В пятницу, 4 сентября, облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. И снова становится теплее, +21 градус.

Первые выходные осени, 5 и 6 сентября, порадует солнечной и очень теплой погодой, днем +25 градусов. Так что смело можно планировать дачные работы, шашлыки с друзьями, катание на яхте по Пироговскому водохранилищу или просто прогулку в ближайшем парке.