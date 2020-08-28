Новый блокбастер Кристофера Нолана "Довод": британцы забирают себе роли русских

Кеннет Брана в фильме «Довод»

Кто-то уже успел окрестить новый триллер знаменитого Кристофера Нолана очередным триумфом нашей актерской школы, а все потому, что в "Доводе", который выйдет на киноэкраны 3 сентября, засветился россиянин Юрий Колокольников. Увы, Юрий, играющий одного из помощников главного злодея, появляется на экране не слишком часто, да и реплик у него совсем немного. А вот самого злодея играет североирландец Кеннет Брана. Уважаемый британский актер и режиссер, пятикратный номинант на премию "Оскар", изображает нашего соотечественника, олигарха Андрея Сатора (и где только Нолан, ставший еще и автором сценария, выкопал эту "русскую" фамилию?). Сатор каким-то образом сумел вступить в контакт с нехорошими людьми из будущего - они поставляют ему опаснейшее оружие (инвертированные пули) и готовят к страшной миссии по уничтожению человечества.

Кеннет Брана и Элизабет Дебики в фильме «Довод»

Интересно, что когда-то русских в масштабных голливудских постановках (бюджет "Довода" - более $200 миллионов) играли в основном поляки и югославы, например, Раде Шербеджия (Борис "Бритва" в "Большом куше", Иван Третьяк в "Святом и тд), но сейчас, похоже, все поменялось. На первый план вышли британцы - тот же Кеннет Брана, который уже во второй раз получает роль русского олигарха. Вспомните шпионский триллер «Джек Райан: Теория хаоса» (2014) - там Кеннет изобразил российского миллиардера Виктора Черевина, тоже, кстати, очень плохого и серьезно настроенного уничтожить весь мир.

Кеннет Брана в фильме «Джек Райан: Теория Хаоса»

- Я надеялся нащупать в образе Черевина настоящего, реального человека — не хотелось увязнуть в стереотипах, - говорил Брана в беседе с корреспондентом "Комсомолки". - Правда, боюсь, я все равно выглядел не слишком убедительно, когда говорил в кадре по-русски...

В "Доводе" Брана тоже пытается говорить по-русски, и вновь выглядит не слишком убедительно. Ну а когда Андрей Сатор изъясняется на английском, то делает это с таким чудовищным акцентом (якобы русским), что хочется заткнуть уши. Примерно так же говорил и Черевин. У двух олигархов есть и другие объединяющие их детали биографии, но о них умолчим - они важны для развития сюжета "Довода".

Вы скажете, что один британец, дважды сыгравший русского - это еще не тенденция? Да, наверное. Но Кеннет Брана в "Доводе" не одинок - в картине появляется валлиец Эндрю Ховард, а уж он-то в последние годы вообще стал главным "россиянином" в мировом кино. В "Доводе" уроженец Кардиффа играет роль очень крутого и опасного парня, не то русского, не то украинца - Нолан, видимо, сам до конца не понимает, в чем тут разница. Герой Ховарда пытает главного героя, агента ЦРУ, пытаясь заставить того выдать своих коллег.

Знаете, какая по счету для Ховарда это "русская" роль? Шестая! Дебютировал Эндрю в качестве нашего соотечественника в картине «Области тьмы» (2011) - там он был орудующим в Нью-Йорке криминальным авторитетом Геннадием. В фильме «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» (2011) герой Эндрю, названный Николаем, действовал уже в столице Таиланда. В третьей «Заложнице» (2014) его звали Максимом, но ремесло у него было прежнее - Макс служил бандитом. Также Ховард примерял и другие русские имена - Антон ("Реальные воспоминания международного убийцы". 2016) и Олег ("Анна", 2019). Не менялось только амплуа - бандит с постсоветского пространства. И дело не в том, что у Ховарда есть какие-то славянские корни, просто внешность у артиста очень уж подходящая - лысый, грубый, небритый. С языком Пушкина Эндрю совсем не дружит - достаточно послушать, как в "Заложнице" он произносит фразу: «Поехали бухать!». В "Доводе" Ховард тоже пытается балакать по-русски - лучше б не пытался.

Эндрю Ховард (справа) и Брэдли Купер в фильме «Области тьмы»

Впрочем, это вряд ли смутит продюсеров, и они наверняка еще не раз предложат и Эндрю Ховарду, и Кеннету Брана сыграть русских злодеев. Ну а "Довод" - очень амбициозный и очень спорный триллер с откровенно унылым афроамериканцем Джоном Дэвидом Вашингтоном в главной роли. При всем уважении к автору "Темного рыцаря" и "Интерстеллара", новое творение Кристофера Нолана если и можно назвать триумфом, то лишь в плане монополизации британцами ролей "плохих русских".