Диетолог назвала неочевидные причины, мешающие похудеть

Три из четырех женщин хотя бы раз в жизни сидели на какой-либо диете. А количество страдающих ожирением растет с каждым годом Фото: Shutterstock

1. Больше диет — больше вес.

По статистике, три из четырех женщин хотя бы раз в жизни сидели на какой-либо диете. А количество страдающих ожирением растет с каждым годом. И многие диетологи склонны винить в этом бездумное использование всевозможных программ питания для снижения веса.

Ключевое слово - «бездумное». Увидел, услышал, прочитал, посидел. В итоге — не потерял ничего, а хуже того — набрал.

- Хотите знать причину? Большинство диет ведут к притормаживанию основного обмена веществ. И когда вы от них переходите к своему обычному питанию, чаще всего начинаете набирать вес - это происходит именно из-за того, что обмен веществ замедлился. Организм предпочитает теперь не тратить, а откладывать на черный день. И, кроме того, неудачные диеты – это снижение мотивации на будущее. По сути, безуспешно посидев на неправильной диете, вы автоматически программируйте себя и организм на будущие неудачи, - поясняет наш эксперт.

Большинство диет ведут к притормаживанию основного обмена веществ Фото: Shutterstock

2. Еда не по режиму.

Вы тщательно подсчитываете калории, но при этом часто пропускаете завтрак, обед или ужин, ведь «то времени нет, то есть не хочется».

- Зря надеетесь так похудеть, - считает наш эксперт. - Все диетологи настаивают на регулярном питании. Главное слово - «регулярное»! Ведь устраивая себе перерывы, вы не только вгоняете организм в ступор (он думает, что началась очередная «диета», и банально запасается в любой прием пищи, не расходуя на сиюминутные нужды), но и замедляете обменные процессы. Диетологи считают, что опаснее всего пропускать завтрак: люди, которые ничего не едят по утрам, в 4,5 раза более склонны к ожирению, чем те, кто начинает день с правильной еды.

3. Некогда мне. Куплю готовое

Если вы считаете, что кулинария – это отдел в супермаркете с готовыми «домашними» изысками, а самое большее, на что вас хватает – вскипятить чайник, то не жалуйтесь на лишний вес!

- В ресторанных порциях минимум на 200 ккал больше, чем в домашних, так подсчитали ученые, уверяет нас Людмила Денисенко. - Все дело в крупных порциях, соусе, масле, которые сильно увеличивают калорийность блюд. По научным данным, свыше 50% людей, которые едят вне дома три раза в неделю или чаще, имеют больший индекс массы тела, чем те, кто предпочитает домашнюю еду. Да и в готовой замороженной еде из супермаркета калорий зачастую куда больше, чем в той же порции, приготовленной своими руками.

4. Никакого фастфуда! Только домашние булочки!

Совершенная противоположность кулинарным пофигистам – богини теста и начинок. Чем более сложные рецепты вы используете, чем больше в них ингредиентов, чем дольше ваша пища подвергается кулинарной обработке, тем большая вероятность у вас лишнего веса!

Совершенная противоположность кулинарным пофигистам – богини теста и начинок Фото: Shutterstock

- Обратите внимание: самыми здоровыми считаются те кухни, где продукты подвергаются минимальной обработке - средиземноморская, кавказская, японская, скандинавская, - подчеркивает наш эксперт. - Ну, а уж если вы постоянно что-то выпекаете – о стройности можете позабыть в принципе: рафинированные продукты (мука, сахар, растительные масла) – это продукты не из здорового питания в принципе.

5. Покупаю только обезжиренное, без сахара и очень здоровое

Вы - приверженец здорового образа жизни, и ваш девиз: «Жиру-нет!»? Вы покупаете продукты только с этикетками «без сахара» и «обезжиренный»?

- Поздравляю! И не удивлюсь, если все ваши попытки похудеть на подобных продуктах терпят крах, - ударяет ниже пояса диетолог. - Посмотрите на американцев, которые пятьдесят лет борются с холестерином, едят «нулевые» молочные продукты, шарахаются от жирного мяса, и толстеющих год от года. Ради интереса, сравните хотя бы обычные и обезжиренные йогурты, гляньте на их состав и калорийность. И увидите в обезжиренных огромное количество сахара и крахмала, которые добавляют, чтобы придать вкус и хотя бы какую-то текстуру блюду, из которого выжали весь жир. А недавно ученые уверенно добавили в список ответов на вопрос «почему люди толстеют» вариант «потому что употребляют сахарозаменители». Оказывается, некалорийные заменители сахара могут быть даже опаснее рафинада.

6. Вместо воды — кофе или чай.

О том, что нужно пить регулярно и организму, как правило, требуется не меньше 30-40 мл воды на 1 кг веса, мы пишем регулярно. Но все же еще раз напомним: чай или кофе — это не то, в чем нуждается наше тело. Оно жаждет воду! Ведь чем меньше мы пьем, тем больше нам приходится есть, а чем больше мы едим, тем больше накапливаем жир. Есть и другой момент.

Чай или кофе — это не то, в чем нуждается наше тело. Оно жаждет воду! Фото: Shutterstock

- Если не углубляться в детали, для чего нужна вода при снижении веса, приведу один аргумент: жир - это высокоэнергетический продукт, который накапливается в разных тканях, чтобы быть использованным в тот момент, когда поступление энергии извне станет нерегулярным или недостаточным, - поясняет Людмила Денисенко. - Жир откладывается в предназначенных специально для этого жировых клетках, которые поглощают избыточный сахар из крови и преобразуют его в жирные кислоты, которые образуют триглицериды. Чтобы использовать этот складированный жир, его нужно снова разложить на отдельные жирные кислоты, секретировать их в кровь и доставить их в ткани, которые испытывают потребность в энергии. Процесс расщепления жиров зависит от наличия воды. Для того чтобы отделить от цепочки одну молекулу жирной кислоты, необходимо пожертвовать одной молекулой воды. Вот почему нам нужно регулярно пить воду, то есть поставлять ее в свободной форме для расщепления жиров.

ВАЖНО!

А ведь есть еще «продукты-провокаторы»

Бывают такие ситуации, когда вроде и аллергии нет, но тот или иной продукт «не подходит» лично вам. И это может быть вовсе не аллергическая реакция, а вы лишь чувствуете дискомфорт и начинаете поправляться. Так случается даже после очень полезного продукта!

- Врачи называют это «пищевой непереносимостью», - поясняет Людмила Денисенко. - И смысл такой непереносимости состоит в том, что лично ваша пищеварительная система не производит какие-то ферменты, или производит их в недостаточном количестве. А значит какая-то конкретная еда усваивается неважно, поскольку частицы неподходящей пищи наносят ущерб кишечнику. Такие «продукты-провокаторы» тормозят обмен веществ и вызывают задержку жидкости в тканях. По некоторым оценкам, около 10% случаев «мистического» возникновения лишнего веса связаны с тем, что в меню регулярно присутствует индивидуально непереносимая пища.

Чаще всего, это молочные продукты, яйца, соя, орехи и зерновые. Нередко в аллергии и иногда в «странном» наборе веса обвиняют пшеницу, которая содержит амилопектин А, особую форму крахмала, провоцирующую набор веса. Возможно, именно поэтому в последние годы появляется всё больше сторонников безглютеновой диеты, в том числе и для снижения веса. Однако, если ваш организм переносит глютен (клейковину), исключение его из рациона вряд ли поможет похудеть.

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