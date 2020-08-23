Эксперт по питанию назвал пять продуктов, которые ошибочно считаются полезными

Как говориться, не все йогурты одинаково полезны. Фото: Shutterstock

Современным миром правит реклама и маркетинг. Благодаря рекламщикам мы не только узнаем о новинках, но осознанно или нет делаем выбор между тем или иным товаром. Разумеется, стараясь привлечь и захватить покупателя, маркетологи как могут расписывают пользу любого продукта, его значение для покупателя. И так получается, что есть немало продуктов и товаров, продающихся в магазинах, о которых мы думаем куда лучше, чем они того заслуживают.

Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание", эксперт по питанию Зинаида Медведева назвала пять продуктов, считающихся полезными, а на самом деле способных навредить нашему здоровью.

Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание", эксперт по питанию Зинаида Медведева

1. Протеиновые батончики

Маркетологи активно рекламируют протеиновые батончики в качестве здорового перекуса, а когда покупатели видят эти батончики в аптеках, то начинают воспринимать их почти как лекарство. Однако, как говорит Зинаида Медведева, внимательное изучение состава таких батончиков скорее разочарует поклонников здорового питания. Поскольку там мы обнаружим, главным образом, злаковые хлопья высокой степени обработки с добавлением большого количества сахара и сахарозаменителей. Также в них могут быть добавлены сушеные ягоды, орехи и семечки, и это всегда выносится на этикетку в целях рекламы. Разумеется, в протеиновых батончиках есть добавки сухого протеина, который используется для спортивного питания.

Сам по себе протеин, действительно, может быть основой полезного белкового перекуса. Но, как говорит Зинаида Медведева, проблема в том, что протеин только один из компонентов длинного списка ингредиентов данного продукта, и, к сожалению, этот батончик нельзя позиционировать в качестве здорового перекуса. Все дело в очень высоком содержании сахара и быстроусвояемых углеводов. Из-за этого после такого батончика очень быстро вырабатывается инсулин, а это расшатывает метаболическую систему. Человек, съевший батончик, быстро получает энергию, но также быстро и теряет ее. Сначала он ощущает прилив сил, а затем усталость и огромное чувство голода. Как говорит Зинаида Медведева, даже наличие дополнительного белка в таких батончиках не делает их полезными продуктами.

Энергетический батончик Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2. Витаминная вода (спортивные напитки с витаминами)

Несколько лет назад на полках больших супермаркетов появились красиво оформленные бутылки с водой, в которую добавляются различные витамины, микроэлементы и минералы. Существуют различные виды такой воды. Одни напитки обещают повысить внимание, другие концентрацию, третьи выносливость, имеются даже и защищающие от повышения давления. То есть всегда на этикетку выносятся слова, привлекающие внимание очень многих. Как говорит Зинаида Медведева в каждый подвид такой витаминной воды, действительно, добавляются различные витамины и минералы, но кроме этих полезных веществ вода в бутылке содержит и многое другое. И прежде всего глюкозу и фруктозу. В одной бутылке такой воды может содержаться до 30 грамм глюкозы на 300 грамм воды, что вполне сопоставимо с какой-нибудь колой, которую никто же не считает здоровым продуктом.

Что касается фруктозы, то на нее, как известно, не вырабатывается инсулин, поэтому ее называют сахаром для диабетиков. Но современные исследования показали, что избыточное потребление фруктозы может вызвать проблемы с кишечником, вплоть до рака. К тому же нередко в таких напитках используется кристаллическая, то есть чистая фруктоза, а это даже хуже, чем сахар. Поэтому ежедневное потребление витаминной воды способно привести к проблемам со здоровьем. И Зинаида Медведева настоятельно рекомендует заменить ее на обычную воду.

Витаминная вода Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3. Йогурты с наполнителем

На магазинных полках можно увидеть большое число различных йогуртов. Йогурт с вишней, клубникой, бананами и злаками и так далее. Вот это и называется йогурт с наполнителями. И реклама такой продукт позиционирует как очень полезный, поскольку помимо кальция и бифидобактерий и так присущими любому йогурту, в этой продукции как будто бы есть богатый витаминный состав. Но, как говорит Зинаида Медведева, при этом рекламщики забывают упомянуть, что настоящих фруктов такие стаканчики практически не содержат. В них кладут наполнители, сладкие добавки, а также пюре, получающееся из высоко переработанного продукта, где содержится очень много сахара.

Как говорит Зинаида Медведева, в таком йогурте сахара получается значительно больше, если бы мы сами взяли простой молочный йогурт и добавили туда свежие фрукты. Молочные продукты быстро портятся, а если добавить в них настоящие фрукты, они будут портиться еще быстрее. Поэтому производители таких йогуртов и используют консервированное фруктовое пюре с добавлением естественного консерванта - большого количества сахара. Но никаких полезных свойств фруктов в таком продукте уже не остается. А что касается яркого узнаваемого фруктового вкуса, то он возникает благодаря всевозможным химическим добавкам. Недаром на таких продуктах пишут не «йогурт с клубникой», а «йогурт со вкусом клубники».

Йогурт с фруктовым наполнителем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4. Красное мясо

По словам нашего эксперта, переработанное красное мясо внесено Международным агентством по изучения рака в список канцерогенов. Все продукты из мяса, получаемые посредством любой обработки - засолки, вяленья, консервации, ферментации - этим свойством обладают. То есть и сосиски, сардельки, колбаса, копченая грудка. Основной вред, который они нам наносят, связан с канцерогенностью, то есть повышением риска колоректального рака (рака толстой кишки). Недаром ВОЗ рекомендует снизить потребление переработанного мяса. В исследованиях, опубликованных этой экспертной структурой, было отмечено, что постоянное потребление такой продукции ведет к повышению риска развития раковых заболеваний. Причем, чем больше мясных блюд мы едим, тем выше уровень риска.

Тот факт, что колбасы и сосиски, продающиеся в магазинах, могут быть вредны, меня нисколько не удивил. Но оказывается, и обыкновенное мясо, которое мы покупаем и жарим или запекаем на огне, с точки зрения, канцерогенности вредно почти так же.

К тому же выясняется, что это еще не все риски, связанные с потреблением жареного, вареного или запеченного мяса. Как говорит Зинаида Медведева, не так давно ученые установили, что, когда мы съедаем красное мясо, приготовленное при высоких температурах, наш организм начинает вырабатывать вредные канцерогенные соединения - триметиламин-N-оксид (ТМАО). Карнитин, содержащийся в красном мясе, взаимодействует с кишечными бактериями, образуя триметиламин, который затем метаболизируется в печени до ТМАО. Это вещество участвует в развитии различных сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе сердечной недостаточности.

По словам нашего эксперта, в одном из исследований вегетарианцам дали попробовать мясо и оказалось, что у них эти вредные соединения практически не вырабатываются, так как микробиом не содержит бактерий, которые приводят к образованию ТМАО, то есть они появляются только у людей, которые едят мясо постоянно. Такие процессы связывают со сложными механизмами внутри нашего микробиома. Впрочем, совсем отказываться от красного мяса Зинаида Медведева не призывает. По словам нашего эксперта, не стоит есть такое мясо слишком часто, а два раза в месяц или даже раз в неделю его можно себе позволить. Есть и другой способ, позволяющий сохранить красное мясо в своем рационе. Это готовить его по методу слоукукинг, то есть при пониженной до 60-70 градусах температуре. ТМАО оставаться там будет, но канцерогенов станет значительно меньше.

Красное мясо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

5. Сливочное масло

В нашей стране - культ натуральных продуктов. И очень распространено мнение, что сливочное масло полезно, поскольку оно натуральное. С многочисленных рекламных плакатов, развешенных в магазинах, на нас осмысленно смотрят счастливые лица Буренок, из молока которых и делается «полезнейшее» масло. Как много у нас потребляют сливочного масла можно понять, зайдя в любой крупный супермаркет, где полка с различными видами сливочного масла по длине примерно равна полке со всеми молочными продуктами. Но, как говорит Зинаида Медведева, врачи не так оптимистично относятся к этому продукту. Согласно норме, установленной ВОЗ и Минздравом России, норма потребления сливочного масла в день - 10 грамм. И тогда вы сможете извлечь из этого продукта большую пользу. Оно богато витамином Е, полезными короткоцепочечными жирами.

Сливочное масло Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но как показывают данные различных исследований, в России его потребляют значительно больше рекомендованной нормы. У нас кладут сливочное масло в кашу, жарят на нем яичницу, мажут на бесчисленные бутерброды, в результате значительно превышают норму в 10 грамм в день. А вот это, по словам Зинаиды Медведевой, может быть очень опасно. Масло на 82 % - это жиры, в том числе и трансжиры естественного происхождения. Чрезмерное потребление масла способно значительно повысить холестерин. А это приводит к образованию бляшек в сосудах, ухудшает работу сердечно сосудистой системы, нарушает кровоснабжение всего организма и прежде всего головного мозга. А, значит, может привести к инфаркту и инсульту. Поэтому Зинаида Медведева рекомендует всем снизить потребление масла до 10 грамм в день и заменить его по возможности растительными маслами.

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