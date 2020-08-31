Врач-онколог назвал семь главных принципов для профилактики рака желудка, пищевода и кишечника Фото: Shutterstock

- Вопросы лечения и профилактики возникновения злокачественных опухолей очень актуальны, число онкозаболеваний ежегодно растет. Действия ученых и врачей всего мира направлены на то, чтобы свести эти показатели к минимуму и люди как можно дольше оставались живыми и невредимыми, - рассказал хирург-онколог Клиники факультетской хирургии №1 в Сеченовского университета, доцент, кандидат медицинских наук Сергей Осминин на лекции, прошедшей в редакции «КП» в рамках проекта «Школа здорового питания для старшего поколения «Питайся на отлично».

Достоверно причин возникновения рака никто до сих пор не знает. «Факторов риска бесконечное множество. Прежде всего это факторы внешней среды. Мы живем в мегаполисах, а это – выхлопные газы, отсутствие свежего воздуха, заводы, коптильни. Все, чем дышим, мы пропускаем через свой организм. Он, как губка, впитывает это и отфильтровывает. Ничто не проходит в этом мире бесследно», - говорит врач.

Одной из самых больших проблем в конце ХХ – начале XXI века стало неправильное питание, подчеркивает Сергей Осминин. Зачастую мы забываем или не успеваем вовремя поесть, бежим, по дороге хватаем хот-дог или чизбургер, запиваем газировкой. А потом удивляемся, откуда у нас берется отрыжка, изжога и прочие проблемы.

В старшем возрасте здоровое питание приобретает особое значение. В том числе, потому, что организм в целом ослабевает и риск развития злокачественных новообразований органов желудочно-кишечного тракта растет. Онколог перечислил основные принципы, которые помогут снизить риск рака и других болезней.

Лекцию провел хирург-онколог Клиники факультетской хирургии №1 в Сеченовского университета, доцент, кандидат медицинских наук Сергей Осминин Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

1. НЕ ПЕРЕЕДАТЬ И НЕ НАБИРАТЬ ЛИШНИЙ ВЕС

- Неправильное питание и ожирение приводят к тому, что содержимое желудка забрасывается в пищевод, - предупреждает врач. - Происходит механическая травматизация слизистой пищевода. В норме у человека есть барьер, нижний пищеводный сфинктер, который обеспечивает замыкательный механизм и препятствует тому, чтобы пища и содержимое желудка попадало в пищевод. Если же человек набирает избыточную жировую массу и/или переедает, то повышается внутрибрюшное давление, и происходит «выдавливание», заброс пищи в пищевод

Воспаленная слизистая пищевода со временем перерождается, в конечном счете — в аденокарциному, то есть рак пищевода.

2. ВОВРЕМЯ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ И ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ

- Основной вопрос, который мне задают — когда бежать к врачу, - продолжает онколог Сергей Осминин. - Прежде всего, тревожный признак это появление изжоги. Как минимум, нужно обратиться к врачу-гастроэнтерологу, чтобы он назначил соответствующие препараты. Если они не помогают, то однозначно нужно делать гастроскопию. Чем раньше вы узнаете, что есть проблемы, воспаление и начнете бороться с ним, тем ниже будет угроза возникновения злокачественной опухоли.

Также важный сигнал дисфагия. Это нарушение прохождения пищи, когда у человека как бы встает ком в горле. Это очень грозный симптом, к сожалению. Поскольку значит, что есть перекрытие просвета, пища дальше не идет. В таком случае однозначно нужно обследование. Если вам трудно сразу решиться на гастроскопию, сначала можно сделать неинвазивное исследование. Это рентгенография, перед которой нужно выпить контрастное вещество — барий. Исследование может показать, что у человека вовсе не онкология (опухоль, мешающая глотанию), а функциональные нарушения (спазмы) на фоне стресса.

3. НЕ ИГНОРИРУЙТЕ КАШЕЛЬ И ОСИПЛОСТЬ ГОЛОСА

- Как кашель, так и охриплость голоса могут быть признаками рефлюкс-эзофагита. В этом случае настолько высоко происходит заброс содержимого желудка, что обжигаются даже голосовые связки, - поясняет врач. - Это так называемый высокий рефлюкс, внепищеводные проявления рефлюкс-эзофагита. Человек ночью ложится в кровать, занимает горизонтальное положение, происходит заброс содержимого желудка так высоко, что возникает воспаление, и у человека появляется охриплость голоса.

Но это полбеды. Охриплость голоса может быть вызвана и другими производными, а именно банально сдавлением нервов опухолью. Это уже совсем другая, более грозная история. Так что обязательно обследуйтесь при перечисленных симптомах.

Слушатели могли задать врачу свои вопросы Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

4. САМЫЙ ЗДОРОВЫЙ РЕЖИМ ПИТАНИЯ — ЧАСТО И ПОМАЛУ

- Питаться надо мало-мало и часто-часто, - говорит врач-онколог Сергей Осминин. - В чем главная ошибка многих людей? Мы все бегаем, занимаемся делами весь день, приходим домой, открываем холодильник, и начинается полное раздолье и разврат. Едим все, что хотим, ни в чем себе не отказывая. А еще всё это запьем газировкой, бокалом пива или вина. И что будет получаться?

Происходит механическая травматизация. Особенно опасен крепкий алкоголь. Это разведенный, но спирт, который обжигает слизистую. Если вы даже здоровую кожу просто помажете ваткой с водкой, у вас она покраснеет. Это будет защитная реакция. А это вы заливаете в себя. Если вы все—таки не можете удержаться от того, чтобы выпить крепкого алкоголя, то хотя бы перед ним выпейте какой-нибудь компот или морс.

То же, кстати, касается кофе. Черный кофе прекрасно бодрит, но это едкая среда, которая обжигает слизистую желудка. Поэтому, если выбираете кофе, обязательно добавляйте молоко или сливки.

5. ОЧЕНЬ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ПИЩЕ — НЕТ

- Пища должна быть не горячей и не холодной, - подчеркивает онколог. - Потому что происходит не только химическое, но и физическое воздействие на слизистую за счет температуры. Если к здоровой руке вы приложите холод, реакция будет такая же, как если дотронуться до огня. Под действием очень высокой и очень низкой температуры будет покраснение, будет ожог или обморожение тканей.

То же самое происходит у вас с пищеводом, со слизистой оболочкой любого органа желудочно-кишечного тракта, когда вы едите или пьете слишком холодную или слишком горячую пищу.

6. БОЛЬШЕ ЗЕЛЕНИ

- Ешьте больше зелени и овощей, - призывает врач. - они стимулируют моторику кишечника. Не надо охотиться за привозными плодами и есть пластиковые помидоры, которые нам пытаются круглогодично предлагать. Ешьте сезонные продукты, которым свое время. Природа умная, она о нас заботится и каждый сезон предлагает те или иные продукты, которые будут для нас максимально полезны.

Такие фрукты, как груши, дыни, яблоки, различные ягоды, не только содержат витамины, но и отлично стимулируют работу желудочно-кишечного тракта. Употребление большого количество растительной клетчатки способствует моторике, адекватному и своевременному опорожнению толстой кишки, препятствует застою пищи. Соответственно, оздоравливает наш организм, не давая отравляющим веществам в нас долго задерживаться.

Лекции проходят в редакции «КП» в рамках проекта «Школа здорового питания для старшего поколения «Питайся на отлично». Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

7. ДАЕШЬ ОВСЯНКУ, РЫБУ И ОЛИВКОВОЕ МАСЛО!

- Если у человека есть проблемы, сделали гастроскопию, и у него больной желудок, то ему рекомендуют есть постное мясо, - продолжает врач-онколог Сергей Осминин. - Знаете, почему? При язве желудка в конце XIX – начале ХХ века в английском флоте была специальная диета. Назначали 7 фунтов мяса в неделю. Потому что в желудке соляная кислота, она разъедает белок. Если человек ест много мяса, которое практически белок в 100-процентном виде, то получается, что желудок не переваривает сам себя, а концентрируется на том, чтобы переварить эти куски мяса. Соответственно, соляная кислота занимается своим делом, и человек выздоравливает.

Также много исследований говорит о пользе оливкового масла. А на завтрак лучше всего съедать овсянку. Так вы себе на весь последующий день обеспечите обволакивание слизистой желудка, вы его как бы «смазываете». И пища, которая потом будет проходить, несмотря на то, что она может оказаться даже не самой полезной, тем не менее будет проскакивать, как по маслу, через ваши полые органы желудочно-кишечного тракта.

И, конечно же, очень полезна рыба. Только не в виде суши — если вы часто будете их есть, то рискуете быстро превратиться в японцев в смысле их высокой заболеваемости раком желудка. Рыба должна быть обработанной, в идеале - запеченной или приготовленной на пару.

Еще больше советов эксперта — в видеозаписи лекции:

Проект «Школа здорового питания для старшего возраста» организован редакцией «КП» совместно с АНО дополнительного образования «Центр народного просвещения» на средства гранта, предоставленного в рамках конкурса «Москва - добрый город», сайт проекта — www.школаздоровья.москва.