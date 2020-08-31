Рания, королева стиля: королеве Иордании исполнилось 50 лет

Рания всегда обладала строптивым и независимым характером. Она с детства решила, что не будет покрывать голову. Внутри нее царил свободный дух Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мезальянс в королевских семьях - явление довольно частое. Но если в европейских монархиях неравный брак почти всегда превращается в скандал, то на Ближнем Востоке все гораздо проще.

Рания аль-Ясин родилась в Кувейте в семье выходцев с палестинских территорий, которые за 3 года до ее рождения вообще были частью Иордании.

Интеллигентная семья принадлежала к классу средней буржуазии: отец – врач-педиатр, мать руководила домашним хозяйством.

Красавице Рании, несмотря на ее невысокий рост, прочили будущее топ-модели, но она предпочла миру красоты и моды учебу в престижном Американском университете в столице Египта.

После окончания вуза Рания вернулась в Кувейт, из которого всей семье пришлось срочно эвакуироваться: началась «Война в Заливе» - Ирак вторгся в Кувейт. Вместе с родителями, братом и сестрой Рания бежала в Иорданию.

Красавице Рании, несмотря на ее невысокий рост, прочили будущее топ-модели, но она предпочла миру красоты и моды учебу в престижном Американском университете Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ГЛАВНОЕ, ЧТО В ГОЛОВЕ

В Хашимитском королевстве Рания занялась своей карьерой, о личной жизни она думала в последнюю очередь.

Устроилась на работу в иорданское представительство Apple, но ушла оттуда, хлопнув дверью, когда ей отказали в руководящей должности. Ее сразу же приняли в банк, которым владела принцесса Айша, сестра иорданского принца Абдаллы.

- Она была грациозна, как лань, и дисциплинирована, как солдат, - так описывала Ранию дочь тогдашнего короля Хуссейна.

Рания всегда обладала строптивым и независимым характером. Она с детства решила, что не будет покрывать голову. Внутри нее царил свободный дух Запада, но и традиционное восточное воспитание давало о себе знать.

- К сожалению, на Западе думают, что хиджаб – это символ угнетенности и слабости. Это неправда. Женщина покрывает голову, исходя из собственных убеждений. Я всегда говорю, что судить о женщине можно только по тому, что у нее в голове, а не на ней, - как-то раз заявила будущая королева.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Возможно, 23-летняя Рания и дальше бы занималась исключительно карьерой, если бы не судьбоносная встреча с 31-летним принцем Абдаллой. В первый раз они мимолетно были представлены друг другу в банке, затем - на вечеринке, которую устраивала Айша.

Возможно, 23-летняя Рания и дальше бы занималась исключительно карьерой, если бы не судьбоносная встреча с 31-летним принцем Абдаллой Фото: EAST NEWS

- Это была случайная встреча. Я тогда командовал танковым батальоном, и мы успешно провели учения. Я отпустил своих людей на сутки. Моя сестра пригласила меня на ужин. Я давно не был дома. Принял душ, переоделся и поехал. На том ужине была Рания. Я взглянул на нее один раз и понял: она - единственная, и другой мне не надо, - вспоминает король Абдалла. – Для меня это была любовь с первого взгляда.

Впоследствии Рания признавалась, что поначалу внимание принца ее беспокоило, и она не знала, как вести себя с ним. Но Абдалла был галантен и настойчив: пара проводила время, катаясь на джипах или на вертолете, занималась дайвингом.

Абдалла стал для нее тем мужчиной, который вытащил домашнюю и сдержанную Ранию из маленькой зоны ее комфорта, показав, как необычен и комфортен целый мир.

Через два месяца принц сделал своей возлюбленной предложение. Вместе с отцом, королем Хуссейном, Абдалла приехал в дом к отцу Рании, чтобы официально просить руки его дочери.

АЛМАЗ ИОРДАНСКОЙ ДИНАСТИИ

Король был искренне рад за сына. Для него было ценно, что Абдалла смог найти свою половинку. Ведь сам Хуссейн был женат четыре раза. Бабушка принца, королева Зайна, предрекла, что Рания станет алмазом их династии.

Пара поженилась летом 1993 года. В честь их свадьбы в королевстве был объявлен выходной. Над нарядом невесты работал известный британский дизайнер Брюс Олдфрид, который одевал принцессу Диану. Планируя дизайн свадебного платья Рании, он искал вдохновения в Британском музее, изучая старинные наряды жителей Ближнего Востока.

Рания признавалась, что поначалу внимание принца ее беспокоило, и она не знала, как вести себя с ним Фото: EAST NEWS

Абдалла и Рания вступали в брак, вовсе и не думая о королевских титулах. В Иордании действует правило, согласно которому корона переходит по наследству от короля к его старшему сыну. При этом монарх имеет право самостоятельно определять наследника.

До 3-летнего возраста Абдалла и был наследным принцем, но затем король объявил преемником своего младшего брата. Абдалле ничего не оставалось делать, как с головой погрузиться в учебу.

Мать принца, британка Тони Гардинер (после свадьбы ставшая принцессой Муной), дала сыну классическое английское воспитание: школа, колледж, учеба в Оксфорде и Королевской военной академии в Сандхерсте, где в свое время учились британские принцы Уильям и Гарри. После учебы принц Абдалла служил в иорданской армии.

ДРУГ СВЕКРУ И ПРЕДАТЕЛЬ СВЕКРОВИ

Вскоре после свадьбы у Абдаллы и Рании родился первенец, которого назвали в честь венценосного деда – Хуссейном. Вообще же у Рании сложились прекрасные отношения со свекром, она неоднократно называла его своим другом.

А вот с фактической свекровью – четвертой и последней женой короля Хуссейна, королевой Нур, Рания общего языка не нашла. Поговаривают, именно из-за этого после смерти супруга королеву Нур выпроводили за пределы Иордании.

В 1999 году король Хуссейн заболел. Предчувствуя скорую смерть, за 2 недели до своей кончины он неожиданно назначил своим преемником Абдаллу.

- Мой муж вошел в комнату и сказал тогда: «Рания, меня хотят назначить кронпринцем». И у меня был всего час, чтобы принять это и обдумать, сколь сильно изменится наша жизнь, - вспоминала тогда будущая королева.

Конечно, назначение было не таким уж и внезапным: все знали, что у монарха испортились отношения с младшим братом, а мудрая Рания, напротив, всегда способствовала тому, чтобы упрочить положительный имидж Абдаллы в глазах его отца.

Но момент восшествия на престол королеве Рании было всего 28 лет.

Молодая королева, красивая и прогрессивная, обворожила весь мир Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТОЛЕРАНТНОЕ КОРОЛЕВСТВО

Молодая королева, красивая и прогрессивная, обворожила весь мир. Ее сравнивали с принцессой Дианой, Жаклин Кеннеди и Грейс Келли.

По факту королевский титул не давал ей никаких прав в деле управления страной. В то же время ее муж, король Абдалла II обладает всей полнотой власти в Иордании.

Но Рания нашла себя и под сенью королевского дворца, активно занявшись благотворительностью и решением социальных проблем. Она стала работать над развитием туризма в стране и расширением контактов с западными государствами. Королева защищает права женщин и детей, борется за равноправие полов. В Аммане теперь нередко можно встретить женщин с непокрытыми головами и одетых вполне по-европейски. При том, что сами иорданцы свято придерживаются всевозможных традиций, их считают одними из самых толерантных на всем Ближнем Востоке.

Королева не стесняется говорить о своей позиции открыто, она представлена почти во всех основных социальных сетях, часто дает интервью.

- Не думаю, что кто-то может к такому подготовиться или вообще изначально знает, каково это - быть королевой. Я была бы не прочь, чтобы продавались такие книги, они бы мне очень помогли. Но уверена, мою участь облегчил тот факт, что моя семья - муж и его отец - очень простые люди с легким характером. И даже при наличии всех этих обязательств и формальностей, возвращаясь домой, мы ведем нормальную, семейную жизнь, - не раз отмечала королева.

КРИТИКИ И ПОКЛОННИКИ

У королевской четы четверо детей: двое сыновей - кронпринц Хуссейн и принц Хашим, и две дочери - принцессы Иман и Сальма.

- Мы, как и любая семья, часто сидим за ужином и многое обсуждаем. Бывает, Абдалла рассказывает мне о чем-то, и я делюсь своими мыслями на этот счет. И иногда он говорит: «Это звучит хорошо» или «Это не так». Мы - самые большие поклонники друг друга, а также самые большие критики, - рассказывает королева Рания, которую считают еще и королевой стиля.

Рании весьма удачно удается сочетать в своем гардеробе традиционный арабский костюм и одежду в западном стиле. Гуру итальянской моды Джорджо Армани однажды заявил, что именно королева Рания является главной музой его творчества.

За год до юбилея она призналась, что не любит отмечать дни рождения, но нашла и их преимущества:

- Трудно поверить, но меньше всего я люблю быть в центре внимания. Когда я была маленькой, то мои дни рождения всегда приходились на период летних каникул, когда все школьные друзья были в отъезде. Так что я почти никогда не устраивала вечеринки. Тогда это могло казаться неудачей, но знаете, сейчас все как раз наоборот. Иметь день рождения в конце августа означает, что у тебя есть возможность собрать всю семью дома, а разве может быть лучше другой способ провести этот день? Когда я буду задувать свечи, то первым делом точно удивлюсь их количеству. Наверное, и торт должен становиться больше по мере того, как я становлюсь старше!