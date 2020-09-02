ЦСКА - Ак Барс 2 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция матча Кубка Открытия чемпионата КХЛ

ЦСКА примет казанский "Ак Барс". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хоккейный сезон в нашей стране возобновляется! Впервые после долгого перерыва, связанного с коронавирусом, сыграют два топ-клуба страны. В матче на Кубок Открытия сразятся столичный ЦСКА и казанский "Ак Барс". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ЦСКА - Ак Барс 2 сентября 2020.

Статистика личных встреч ЦСКА - Ак Барс 2 сентября 2020

31 раз команды играли между собой в регулярных сезонах КХЛ. 9 побед в основное время у ЦСКА, 1 раз в овертайме, 2 - по буллитам, 3 раза побеждал по буллитам казанский клуб, 16 побед у клуба из Татарстана. Последний раз команды играли 11 октября 2019 года в Казани и тогда ЦСКА победил 5:2.

Прогнозы букмекеров на матч ЦСКА - Ак Барс 2 сентября 2020

ЦСКА прочат в победители поединка.

Прогноз на матч ЦСКА - Ак Барс 2 сентября 2020

ЦСКА одержит победу над "Ак Барсом".

Стартовые пятерки на матч ЦСКА - Ак Барс 2 сентября 2020

Кто появится в стартовом составе каждой из команд, будет объявлено перед матчем.

Время начала матча ЦСКА - Ак Барс 2 сентября 2020

Матч ЦСКА - Ак Барс 2 сентября года в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч ЦСКА - Ак Барс 2 сентября 2020

Прямую видеотрансляцию матча ЦСКА - Ак Барс можно посмотреть 2 сентября 2020 и начнется в 19:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча ЦСКА - Ак Барс 2 сентября 2020

Трансляция матча ЦСКА - Ак Барс 2 сентября 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 19:00 по московскому времени.