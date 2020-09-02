Чиновники будут головой отвечать за бюджетную дисциплину: Мишустин напомнил министрам о персональной ответственности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Доме правительства РФ во время заседания правительства 2 сентября в режиме видеоконференции. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Правительство стало более дисциплинированным по части финансов. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в среду.

- Кассовое исполнение расходов бюджета превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Благодаря оперативно принятым мерам правительству удалось обеспечить сбалансированность бюджета в период распространения коронавируса, все социальные обязательства были выполнены полностью, экономика и люди получили существенную помощь, - сказал Мишустин, открывая заседание.

А потом посоветовал министрам не расслабляться. Мишустин напомнил, что в прошлом году бюджетная дисциплина хромала.

- В прошлом году остался большой объем неиспользованных бюджетных ассигнований. Такая ситуация недопустима. Министерствам и ведомствам необходимо принять все меры, чтобы к концу этого года были оплачены все госконтракты, в полном объеме были выделены субсидии предприятиям и организациям, а межбюджетные трансферты перечислены регионам, - сказал Мишустин.

Премьер напомнил, что руководители министерств и ведомств несут за это персональную ответственность.

Поговорили и о приятном. Мишустин рассказал, что правительство решило удвоить число победителей ежегодного всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Если ранее специальная комиссия отбирала 80 победителей, то теперь их будет 160. Сейчас призовой фонд составляет 5 миллиардов рублей, а для проектов, которые будут запущены с 2021 года, он увеличится до 10 миллиардов рублей.

- Главное - что все представленные проекты делают удобнее для людей малые города и исторические поселения, - заметил премьер.