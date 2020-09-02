В Нью-Йорке стартовал знаменитый теннисный турнир US Open: Медведев, Хачанов и Рублев идут дальше

Даниил Медведев - один из фаворитов US Open Фото: REUTERS

После отмены из-за пандемии «Ролан Гаррос» и «Уимблдона», открытый чемпионат США привлек двойное внимание любителей тенниса. Теперь всех интересует, как там лучшие игроки мира пережили самоизоляцию, и как смогли ли набрать форму игроки, переболевшие коронавирусом, среди которых оказался и Новак Джокович? Скажем сразу, что первая ракетка мира выиграл свой матч без проблем.

Да и у наших ребят, судя по первому кругу, все более-менее нормально, все трое наших лидеров - Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов, прошли во второй этап. Но все по-разному.

Так 11-й номер посева Карен Хачанов бился с итальянцем Янником Синнером пять сетов, которые продолжались 3 часа 44 минуты, но все же победил на тай-брейке - 3:6, 6:7 (7:9), 6:2, 6:0, 7:6 (7:4). Теперь он сыграет с россиянином Андреем Кузнецовым, победившим Сэма Куэри.

Гораздо легче прошел своего соперника француза Жереми Шарди Андрей Рублев (6:4; 6:4; 6:3). Теперь на его пути еще один малоизвестный француз Грегуар Баррер.

Любопытно, что накануне турнира Хачанов и Рублев сыграли в паре против британцев Энди Маррея и Джонни О’Мара в… настольный футбол. Счет, правда, Маррей, который выставил у себя ролик в Инстаграм, так и не сообщил.

Кстати, экс-первая ракетка мира рассказал, что потренировался с нашими ребятами и на корте.

«Я тренировался с Тимом, Рублевым и Хачановым. Эти ребята не сдерживаются, играют на скоростях, от которых я немного отвык. Иногда я за ними не успевал. Но я хорошо себя чувствую, бедро не беспокоит», - рассказывал перед турниром долго лечившейся после травмы Энди Маррей.

Но проще всех преодолел первую ступеньку наш лучший теннисист, 5-я ракетка мира, Даниил Медведев. Аргентинец Федерико Дельбонис был повержен в трех сетах за 1 час 46 минут (6:1; 6:2; 6:4). Теннисные специалисты отметили, что прошлогодний финалист US Open плавно втягивается в турнир, хотя первая подача пока получается не слишком стабильно. А ведь это один из главных козырей Даниила, рост которого 198 см.

Теперь на пути Медведева 116-я ракетка мира австралиец Кристофер О Коннелл, да и дальше сетка благоприятная. Так что ждем от Даниила, как минимум, повторения прошлогоднего результата…

Еще один российский теннисист Евгений Донской в первом круге уступил в трех сетах аргентинцу Хуану-Игнасио Лондеро (3:6; 3:6; 5:7).