Средство от рака: Поддержка донорства костного мозга как касса взаимопомощи

Миллионы людей должны сдать кровь на генетический анализ, чтобы доноры находились более или менее для всех нуждающихся пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние пятьдесят лет лейкемия, рак крови перестал быть смертельной болезнью и, при всей его тяжести и опасности, вылечивается почти в 80% случаев. Российская онкогематология практически не отстает от мировой по качеству – у нас есть и грамотные врачи, и современное оборудование, и эффективные лекарства – но отстает количественно. Клиник, врачей, медсестер, доноров костного мозга, лекарств и инфраструктуры для пациентов не хватает. Мировые стандарты лечения рака крови достигаются в России совместными усилиями государства, благотворительных организаций и общества.

Помогать взрослым

Прорыв в лечении лейкемии произошел в России прежде всего в детской онкогематологии. На рубеже XX и XXI веков в двух российских столицах были созданы две крупнейшие клиники – Центр им. Раисы Горбачевой в Петербурге и Центр им. Дмитрия Рогачева в Москве – и смертность детей, болеющих раком крови, снизилась с 94% до 20%. Важную роль в этой медицинской революции играли благотворительные фонды. Взрослая онкогематология продолжала прозябать в прошлом веке.

Разница между детской и взрослой онкогематологией была столь разительна, что и взрослые Центры стали переоснащаться и вооружаться новыми технологиями. В Москве успешно работал Гематологический научный центр, в петербургском центре им. Раисы Горбачевой лечили не только детей, но и взрослых. Не хватало только усилий «всем миром», благотворительных организаций, которые дополняли бы, доводили бы государственную медицину до современного уровня.

Примерно шесть лет назад благотворительные организации, помогающие взрослым, болеющим раком крови, стали появляться. В первую очередь речь идет о Фонде борьбы с лейкемией.

Поиск донора

Главным, наиболее эффективным средством лечения тяжелых форм рака крови вот уже несколько десятилетий во всем мире является трансплантация костного мозга. Костный мозг (не путать со спинным) – это кроветворный орган. Содержащиеся в нем стволовые клетки превращаются в клетки крови. Лейкемия – это когда превращаются они не правильно. Так вот если пересадить больному костный мозг от генетически подходящего донора, то кроветворение запускается заново и болезнь проходит.

Проблема в том, чтобы подходящего донора найти. Люди, совпадающие генетически, встречаются редко – один на десятки тысяч. Миллионы людей должны сдать кровь на генетический анализ (типирование) и выразить готовность стать донорами костного мозга, чтобы стволовые клетки находились более или менее для всех нуждающихся пациентов.

Сама процедура донации простая. При помощи специальных медикаментов стволовые клетки выгоняют из костного мозга в кровь и берут у донора из вены. Но потенциальных доноров должно быть много. Во всех российских регистрах потенциальных доноров меньше сотни тысяч. В регистрах Германии, Великобритании, Соединенных Штатов – десятки миллионов. Включение каждого потенциального донора стоит денег. Реагенты, необходимые для генетического анализа такого огромного числа людей, стоят дорого. Поэтому и поиск донора в российском или международном регистре – дорогой.

Для россиян поиск донора в российских регистрах может стоить до полумиллиона рублей, в международном регистре – 18-25 тысяч евро, то есть от полутора до двух миллионов рублей.

Саму трансплантацию костного мозга государство в России оплачивает. Поиск донора – нет. Каждый год в России делается около тысячи трансплантаций, а потребность многие специалисты оценивают в пять или даже десять тысяч.

За поиск донора для трансплантации должен платить пациент или благотворительные фонды. Это как страховка, как касса взаимопомощи -- если сегодня мы помогаем Фонду борьбы с лейкемией собирать деньги на поиск доноров для пациентов, больных раком крови, то если надежда, что завтра нам или нашим близким тоже помогут.

Необычные лекарства

Трансплантация костного мозга – эффективный метод лечения, но сопровождается тяжелыми осложнениями. Фактически вся иммунная система человека презагружается. В этот момент случаются тяжелейшие грибковые и бактериальные пневмонии, реакция «транспалантат против хозяина», когда донорский костный мозг пытается уничтожить организм, в которые его пересадили. Против этих осложнений нужны особенные лекарства. Многие из них в России не зарегистрированы или стоят так дорого, что их не бывает достаточно в больничных аптеках.

Впрочем, и без трансплантации лечение рака крови – дело долгое и мало предсказуемое. Случаются неожиданные осложнения, нужны неожиданные лекарства, новые препараты появляются так быстро, что регистрировать их не успевает медицинская бюрократия. Например, совсем недавно и совершенно случайно китайские ученые обнаружили, что один из самых опасных и быстротечных видов рака крови легко лечится при помощи триоксида мышьяка. Но новый препарат до сих пор в России не зарегистрирован, следовательно государством не оплачивается и Фонд борьбы с лейкемией покупает его на благотворительные, то есть ваши пожертвования. Это как касса взаимопомощи – сегодня вы покупаете триоксид мышьяка подопечным Фонда борьбы с лейкемией, и есть надежда, что завтра помогут вам или вашим близким.

Кровь, жилье и разговоры

Мы уже говорили, что отечественная онкогематология отстает от мировой не качественно, а количественно. Просто не хватает коек в гематологических центрах. Страна большая, люди приезжают издалека. Поэтому Фонд борьбы с лейкемией неподалеку от гематологического центра снимает квартиры, чтобы люди могли лечиться амбулаторно, ночевать в квартире, а в клинику приходить только на капельницы и не занимать койку, если в госпитализации нет необходимости.

Во время лечения людям, больным лейкемией, часто требуется переливание крови, а кровь нельзя синтезировать, нельзя купить, ее можно взять только у людей, которые придут и сдадут немного. И нужно рассказывать людям, что доноры крови необходимы больницам не только во время больших катастроф, но и каждый день.

Нужно рассказывать – потенциальным донорам о том, что их кровь и костный мозг нужны, владельцам квартир – о том, что сдавать их людям больным раком крови не опасно. Всем на свете – о том, что рака не надо бояться, а надо предпринимать совместные усилия для борьбы с ним.

Это как касса взаимопомощи – сегодня вы прочли о нуждах подопечных Фонда борьбы с лейкемией, и есть надежда, что завтра люди прочтут о нуждах ваших и ваших близких.

И помогут, как вы готовы помочь сегодня.