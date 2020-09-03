Через песню про Третье сентября кто-то передает жутковатое послание

Михаил Шуфутинский напомнит нам, что сегодня 3 сентября. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сегодня «день, когда горят костры рябин», ностальгирующий народ полез в Ю-Тьюб слушать знаменитую песню Михаила Шуфутинского, и увидел странное. У многих пользователей внизу картинки, там, где обычно показывают субтитры, стали само собой возникать жутковатые надписи. Как будто кто-то пытается передать россиянам закодированное послание.

Эффект нестойкий. Одним компьютер показал надписи только раз, и все. У меня – стабильно, когда ни включу, вот они. Некоторые пишут, что покопались в настройках ролика, и послание пропало. Иные вообще ничего не увидели.

Текст идет на дикой смеси: в основном по-английски, но с вкраплением испанских и немецких слов. Послание (если это послание) начинается с вполне осмысленной фразы «скоро наступит Саньяса, а хахаха, малышка». Саньяса – это из индуизма. Состояние, в котором человек так просветляется, что не надо ему ни квартир, ни машин, все имущество отдает бедным и начинает жить одною духовностью. Затем компьютер выдает тарабарщину, в которой периодически мелькают не связанные друг с другом куски предложений вроде «больше нет веры в религию», «думай быстро, чтобы отрезать», «зачем вы двигаете толпу своих детей» и даже «итальянец на реке – не медведь».

Загадочные титры в песне о 3 сентября Фото: кадр из фильма

Время от времени компьютер упоминает имена собственные, но опознать удается не все. Так, в ролике мелькает Prescott’s of Georgia man (Мужчина из штата Джорджия в Прескотте). Прескотт – это городок в штате Аризона, США. Если забить эту тарабарщину в Гугл, мы узнаем, что в 2016 году уроженец штата Джорджия Майкл Ламар стал мэром Прескотта, местные газеты так и называют его, «мужчина из штата Джорджия» (видимо, не любят чужака). Зачем нам это знание, непонятно. Также компьютер упоминает некую женщину по имени Калинда, имя редкое, так что это наверняка героиня мало известного у нас сериала «Хорошая жена» Калинда Шарма, которую играла британская актриса Арчи Панджаби. Есть еще Брешель – это явно датский велосипедист Матти Брешель, который завершил карьеру в прошлом году. Помимо этого, в надписях упоминается какая-то Брианна (имя распространенное, так что догадайся, мол, сама), Уилли Джоэл и другие не опознаваемые имена и, возможно, географические названия.

Мнения разделились. Большинство полагает, что случился банальный сбой системы. Ролики в Ю-Тьюбе сопровождаются множеством невидимых пользователю меток. В частности, помечено, на каком он языке. Представим пользователя из России. Он может активировать субтитры только для видео на иностранных языках. Тогда, если видео, например, по-английски, Ю-Тьюб автоматически покажет ему субтитры: либо сразу с переводом на русский, либо на английском языке (это очень удобный способ учить язык). Но, если ролик помечен как русскоязычный, человек никаких субтитров не увидит. Скорее всего, песня о Третьем сентября по какой-то причине оказалась помечена как «английская», и машина изо всех сил пытается визуализировать по-английски русский текст.

Оказалось это сбой программы. Фото: кадр с видео

Подобный эффект можно наблюдать, если в браузере открыть страницу, на которой перемешаны английские и русские слова, и включить автоматический перевод. Машина тут же примется «переводить» русский на какой-то, выдуманный ею, синтетический язык. В поддержку этой версии – та самая Калинда, которая на самом деле просто «календарь», тот самый, что требуется «перевернуть». Но все-таки не до конца понятно, как это работает. Алгоритм слышит русский текст, думает, что он английский, и пытается визуализировать? А откуда тогда испанские и немецкие слова? Впрочем, искусственный интеллект, если ему дать волю, и не такое натворит.

Есть, конечно же, сторонники теории заговора, которые говорят, что кто-то запулил шифровку «для своих». Подозревают американцев, которые выбрали русскую песню «для конспирации». В пользу этой версии – «мужчина из Джорджии», тот самый, что стал мэром в другом штате. Уж очень невероятно, чтобы машина, слушая русскую речь, случайно сгененировала реального мэра, да еще именно так, как он именуется в газетных заголовках.

В США сейчас в самом деле непонятно что творится. На фоне беспрецедентного экономического кризиса и массовых протестов у народа снесло башню. Огромную известность приобрел пастор Перри Стоун из Кливленда. Как говорят, еще в прошлом году он предсказал пандемию, а теперь уверяет, что в ноябре случится конец света (опять). Ролики пастора и его сторонников набирают миллионы просмотров, вот только никакого шифра им, вроде бы, не нужно, обо всем прямо говорят. Так что, может, это просто шутка какого-то подрастающего хакера, решившего потренироваться на русском ролике, где поет бородатый дядька, и что-то уж очень много просмотров, наверное, песня хорошая!