Резидент ТОР «Забайкалье» реализовал первые 400 тонн гранул для отопления

Если тонна газа стоит 40 000 рублей, то пеллет – 7,5 тысяч рублей. При этом по времени они горят одинаково Фото: Shutterstock

Резидент территории опережающего развития «Забайкалье» завод «Инновация» реализовал первые 400 тонн пеллет – специальных гранул для отопления. Среди потребителей компании оказали государственные учреждения, предприниматели, отапливающие кафе и рестораны, базы и магазины, а также владельцы частных домов.

«У меня свой дом в микрорайоне Солнечный. Раньше отапливал его углем, газом, керосином. Потом решил перейти на пеллеты, поскольку это дешевле. Если тонна газа стоит 40 000 рублей, то пеллет – 7,5 тысяч рублей. При этом по времени они горят одинаково. Раньше пеллеты возили из Братска, Иркутска, Красноярска. Цена была высокая из-за логистики – за тонну приходилось отдавать 12 000 рублей. С появлением завода «Инновация» в Чите ценовой сегмент пеллет стал приемлемым для среднего потребителя», - рассказал один из местных жителей Сергей Иванов.

Пользователь также отметил, что еще одно преимущество пеллет – отходы от них не загрязняют окружающую среду. Более того, их можно использовать как удобрение на участке.

Добавим, что в настоящее время в читинском поселке Добротный ведется строительство домов. Заказчик принял решение также отапливать новые здания пеллетами, поскольку это экономически выгодно и не загрязняет воздух в городе.

«По содержанию вредных для человека веществ пеллеты имеют преимущество по сравнению с другими видами топлива. В них практически отсутствует сера. Пеллеты также выигрывают у каменного угля и жидкого топлива в плане выброса других вредных веществ», - прокомментировал поставки нового топлива профессор Забайкальского государственного университета Николай Сигачев.

Также эксперт добавил, что на сегодняшний день в Чите насчитывается порядка 20 тысяч труб от отопительных приборов. При этом если хотя бы четверть из этих домов перейдут на отопление пеллетами, это существенно улучшит ситуацию с задымлением города.

«Собственное производство пеллет помогло нашему региону сделать шаг вперед в плане экологичного и современного отопления. В производстве не применяются никакие добавки. В качестве сырья используются отходы деревопереработки, лесопилок, которые расположены в Забайкальском крае», - добавил заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин.