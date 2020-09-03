В Клубе болельщиков «АрМИ-2020» развернулся настоящий военный город

Армейские международные игры стали непросто соревнованиями среди военных, но и интересным массовым мероприятием для посетителей «АрМИ-2020». Фото: объединённый пресс-центр Армейских международных игр–2020

Армейские международные игры стали непросто соревнованиями среди военных, но и интересным массовым мероприятием для посетителей «АрМИ-2020». Ежедневно на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в подмосковной Кубинке для всех желающих работает Клуб болельщиков «АрМИ – 2020».

Фото: объединённый пресс-центр Армейских международных игр–2020

На площадке размером более 8 тысяч квадратных метров развернулся настоящий город. Гости мероприятия могут посетить свыше 50 тематических площадок и выставочных зон, на которых можно принять участие в мастер-классах, поиграть в компьютерные игры и испробовать тренажерные комплексы. Каждая площадка оборудована большими мониторами, на которых ведется трансляция соревнований среди команд и повтор самых ярких моментов «АрМИ–2020».

Фото: объединённый пресс-центр Армейских международных игр–2020

Поклонники Армейских международных игр имеют возможность поближе познакомиться с историей конкурса, увидеть современную военную технику и вооружение всех видов и родов войск ВС Российской Федерации. Каждый гость может представить себя в роли механика-водителя танка, БМП, инженерного путепрокладчика на симуляторе.

Фото: объединённый пресс-центр Армейских международных игр–2020

Абсолютно всем желающим доступны танковые сражения на площадке «Киберпатриот», а также как компьютерные, так и консольные игры на мощных игровых компьютерах и приставках.

На территории фан-зоны работает фудкорт и 30 крытых кластеров для отдыха детей и взрослых.

Фото: объединённый пресс-центр Армейских международных игр–2020

Добраться до центра «Патриот» можно на общественном транспорте от Белорусского и Киевского вокзала. С железнодорожных станций «Голицыно» и «Селятино» зрителей «АрМИ-2020» заберут автобусы.

Одним из быстрых способов оказаться на территории Армейских международных игр с 23 августа по 5 сентября является поезд «Ласточка». Выйти нужно на станции «Кубинка-1» - платформа «Парк Патриот». Отправление с Белорусского вокзала в 08:18, с платформы «Парк Патриот» - в 17:04.

Фото: объединённый пресс-центр Армейских международных игр–2020

Для владельцев автомобилей на территории «Патриота» организована парковка на 6000 мест.

Фото: объединённый пресс-центр Армейских международных игр–2020