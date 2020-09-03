Меланию Трамп уличили в использовании личной почты для обсуждения конфиденциальной информации

Мелания Трамп. Фото: REUTERS

Официально супруги американских президентов не являются госслужащими и, теоретически, не обязаны подчиняться закону, принуждающего всех, кто работает на главу государства, пользоваться в стенах Белого дома только служебной электронной почтой.

Вот и для Мелании Трамп такое требование хоть и носит рекомендательный характер, но все же является обязательным к исполнению. Особенно после того, как в 2016 году ее муж резко осудил Хиллари Клинтон за то, что та обсуждала политические проблемы по личной электронной почте. На выборах, где главным оппонентом Трампа была Клинтон, эта критика однозначно была ей во вред.

То ли Мелания Трамп забыла об этой истории, то ли просто не приняла во внимание регламент работы Белого дома, но она в течение нескольких месяцев переписывалась со своей теперь уже бывшей советницей Стефани Волкофф по личной электронной почте.

Первая леди США и ее подчиненная обсуждали официальные новости Белого года: государственные наймы и контракты, графики визитов Трампа в Израиль и Японию, инициативу первой леди «Будь лучше» и пасхальное меню.

Волкофф заявила, что переписка длилась недолго, потому что у нее самой первое время у нее не было доступа к официальному серверу Белого дома. Но поскольку вопросы были срочные, пришлось идти на риск.

Волкофф стала первой, кого на работу в Белый дом пригласила сама Мелания Трамп. Бывшая сотрудница глянцевого журнала помогала первой леди устраивать официальные мероприятия.

После увольнения Волкофф решила написать книгу о своей работе в президентской команде. Мемуары она назвала «Мелания и я», но, как рассказывают ее бывшие коллеги, Волкофф слегка преувеличила в них близость к супруге президента. На самом деле их отношения носили чисто рабочий характер.